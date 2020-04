Fünf Theater haben „zeitfüreinander“

Hannover

Da sitzt man nun in seiner Quarantäne, sucht Kontakt und findet ihn nur online. Was tun? Bei einer Datingplattform sich anmelden vielleicht? Fünf Männer und fünf Frauen tun das – für vorerst fünf Folgen der Webserie „zeitfüreinander“, die von fünf deutschen Theatern getragen wird.

Das Schauspiel Hannover ist dabei, Deutsches Theater Berlin, Düsseldorfer Schauspielhaus, Residenztheater München und Staatstheater Nürnberg. Ausgedacht hat sich das Ganze Anne Lenk, Hausregisseurin in Nürnberg, die in dieser Spielzeit in Hannover „Iphigenie“ inszenierte. „Das Projekt ist aus Muße entstanden, die wir alle haben“, erzählt sie: „Weniger bei mir – ich habe genug zu tun – als bei den Spielerinnen und Spielern, die mich angerufen haben und fragten, ob wir nicht etwas zusammen machen wollen.“

Philippe Goos aus Hannover spielt mit

Sie wollte: „An sich ging es ganz egoistisch darum, dass wir eine gute Zeit miteinander verbringen.“ Die zehn Spielenden sind Freunde und geschätzte Kollegen. „Es gibt Paarungen, bei denen ich mir dachte, es wäre doch schön, die mal zusammen spielen zu sehen. Das hier ist die Chance.“

Aus Hannover ist Ensemblemitglied Philippe Goos dabei; es gibt ein Wiedersehen mit Camill Jamall, mit dem Goos jahrelang das Kultstück „Mickybo und ich“ spielte, dazu Judith Bohle aus Düsseldorf, Alexander Khuon aus Berlin und mehr.

Zehn Menschen auf der Suche

Die Charaktere, die in der Serie auftauchen und mit dem gebotenen Unernst miteinander agieren, wurden gemeinsam entwickelt. Die Folgen selbst sind improvisiert. „Die Grundidee ist“, so Lenk: „Ihr seid alle Singles. Ihr sitzt alle irgendwo in Quarantäne. Und ihr seid auf der Suche.“

Die Regisseurin: Anne Lenk Quelle: Katrin Ribbe

Je fünf Minuten haben die stets neu zusammengemischten Paare jeweils; macht 25 Minuten pro Folge – in der ersten Staffel. Eine zweite Staffel, in der sich die gefundenen Paare jeweils zehn Minuten lang miteinander austauschen, ist eingeplant. „Es wird am Ende ein Panorama an unterschiedlichen Beziehungsmodellen stehen – es geht gar nicht unbedingt immer nur um Liebe“, sagt die 42-Jährige.

Die erste Folge wird am 1. Mai auf der Website des Deutschen Theaters Berlin gezeigt, jede weitere auf der Internetpräsenz eines anderen beteiligten Bühne – zu sehen jeweils ab 19.30 Uhr. Hannover ist am 3. Mai dran. Am Ende werden alle Folgen auf einer zentralen Seite gesammelt.

„Theater auf Video ist unbefriedigend“

Für Lenk ist eine solche Webserie eine nette Spielerei in diesen theaterlosen Zeiten. Davon, Inszenierungen zu streamen, wie es derzeit viele Häuser tun, hält sie nicht viel: „Ich finde Theater im Internet und auf Video gänzlich unspannend und unbefriedigend. Ich mache lieber etwas, das mir Spaß macht.“

Sie ist auch ganz froh darüber, dass kein Mitschnitt existiert von ihrer Inszenierung von „Der Menschenfeind“ am Deutschen Theater, mit der sie zum diesjährigen Berliner Theatertreffen eingeladen war: „Ich glaube nicht, dass Formate wie dieses das Erleben von Theater ersetzen können. Aber daran, in dieser und mit dieser Gruppe weiterzumachen, hätte ich schon Spaß.“

Von Stefan Gohlisch