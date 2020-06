Christian Ehring: „Die Kultur stirbt einen stillen Tod“

Hannover

Deutschlands Kleinkunstszene steckt tief in der Corona-Krise. Kabarettist und „Extra 3“-Moderator Christian Ehring (47) engagiert sich daher in der Initiative „#kulturerhalten“. Im NP-Interview erklärt er den Ernst der Lage.

Wir leben in der Zeit einer weltweiten Verschwörung, die Menschen sollen zwangsgeimpft und gechipt werden, und nur wenige Erleuchtete wie ein Sänger aus Mannheim und ein veganer Koch erkennen die Wahrheit – wenn das Wirklichkeitswahrnehmung ist, macht das nicht Kabarettisten sowieso arbeitslos?

Mit satirischer Übertreibung kann man da jedenfalls kaum noch arbeiten. Als Bürger macht mir das große Sorgen. Aufklärung und Vernunft spielen offenbar eine immer weniger wichtige Rolle. Dazu der Vorwurf an die Satire, man würde verharmlosen und Regierungspropaganda betreiben. Das ist schon eine neue Entwicklung.

Was meinen Sie?

Naja, ich empfinde es eigentlich nicht als meine Aufgabe zu sagen: „Was die Regierung macht, ist doch in Teilen ziemlich vernünftig.“ Aber diese Spinner zwingen einen ja förmlich dazu.

Nun sprechen hier mit uns beiden Menschen miteinander, die für manche Leute jetzt als „Systemlinge“ und Vertreter der „Mainstreammedien“ gelten – eine seltsame Situation, oder?

Ja, seltsam. Aber es gibt natürlich auch viel Unkenntnis darüber, wie Fernseh- oder Zeitungsredaktionen arbeiten. Viele denken ja, Bill Gates ruft regelmäßig bei „Extra 3“ an, um uns auf Linie zu bringen. Dabei arbeitet er viel perfider: Er lässt es regnen, damit weniger Menschen zu den Anti-Corona-Demos gehen, so wie vorletztes Wochenende. Und vermutlich gibt es auch Leute, die das wirklich glauben.

„Ich bin in einer relativ komfortablen Lage“

Wie betrifft Corona Ihre Arbeit? „Extra 3“ wird weiter gedreht; ansonsten haben Sie sich meines Wissens sowieso eine Bühnenpause auferlegt.

Homeoffice ist für mich nichts Neues. Der Unterschied besteht jetzt vor allem darin, dass die Kinder den ganzen Tag zuhause sind. Es gibt den üblichen Stress, aber auch sehr schöne Momente. Ich bin in einer relativ komfortablen Lage. Aber wenn ich mir die Situation in der freien Kulturszene angucke, ist das schon zum Verzweifeln.

Sie engagieren sich in der Initiative „#kulturerhalten“. Warum?

Ich glaube, dass ich die Kabarett- und Kleinkunstszene ganz gut kenne. Ich weiß, wie viele gerade in Not sind. Und auch wenn ich einen festen Job beim Fernsehen habe, beschäftigt es mich ja trotzdem.

„Es ist absolut willkürlich und völlig chaotisch“

Aber es gibt doch all die Soforthilfe-Programme ...

Die Politik erweckt den Anschein, der Kultur werde geholfen, und für den staatlich geförderten Teil der Kultur mag das stimmen. Aber es gibt eben auch die zahlreichen Soloselbstständigen. Ich fürchte, die Kultur stirbt einen stillen Tod. Die großen Stars werden sicherlich irgendwann wieder auftreten. Die subventionierten Spielstätten werden auch wieder öffnen. Aber wenn das alles ist, was übrig bleibt, wird das sehr traurig sein.

Woran hapert es?

Die Soforthilfe für Soloselbstständige ist ein unübersichtlicher Flickenteppich. Welche Hilfen man bekommt, ist davon abhängig, an welchem Ort man lebt, in welchem Bundesland. Die 9000 Euro Soforthilfe, die im März für insgesamt drei Monate beantragt werden konnten, sind zum Decken von Betriebskosten da, nicht um davon zu leben. Viele überweisen gerade einen Großteil davon wieder zurück, weil sie das Geld nicht für die Zwecke nutzen durften, die notwendig wären. In Berlin gab es für den Lebensunterhalt zusätzlich noch 5000 Euro aus Landesmitteln, dieser Topf war aber sehr schnell leer. In Nordrhein-Westfalen hieß es anfangs, man könne die Soforthilfe auch für den Lebensunterhalt verwenden, das wurde wieder rückgängig gemacht. Jetzt sind in NRW maximal 2000 Euro für insgesamt zwei Monate für Lebenshaltungskosten erlaubt. Bayern hat eine eigene Künstlersoforthilfe initiiert, da geht es um maximal 3000 Euro für das ganze Jahr. Aber die kann man nur beantragen, wenn man zuvor weder Soforthilfe noch Hartz IV beantragt hat – unabhängig davon, ob diese Anträge bewilligt wurden. Es ist, hat man den Eindruck, absolut willkürlich und völlig chaotisch.

„Diese Situation stellt viele vor unlösbare Probleme“

Mit welchen Folgen?

Es gibt meines Erachtens bei den staatlichen Hilfen einen generellen Konstruktionsfehler. Wer angestellt ist, bekommt Kurzarbeitergeld. Das ist gut und richtig. Soloselbstständige hingegen müssen an ihre Rücklagen gehen, um ihre Lebenshaltungskosten zu decken. Wenn keine Rücklagen mehr da sind, bleibt nur die Grundsicherung, also Hartz IV. Das kann dazu führen, dass einer Geigerin gesagt wird: „Sie haben doch eine teure Geige, die können Sie doch verkaufen. Sie können doch auch auf einer billigen Geige spielen.“ Da wird es einfach absurd. Und es kann doch auch gesellschaftlich nicht erwünscht sein, dass jetzt ein großer Teil der Soloselbstständigen in Hartz IV abrutscht.

Das heißt, wer Reserven gebildet hat, zum Beispiel für die Rente, für den Hausbau oder die Versorgung der Kinder, ist gekniffen?

Richtig. Noch schlechter geht es denen, die keine Reserven haben. Es ist ja so: Fast alle Selbstständigen sind in der Lage, mit Durststrecken, Flauten, prekären Situationen umzugehen. Sie brechen auch nicht sofort zusammen, wenn mal etwas nicht nach Plan läuft. Das ist man schon gewohnt. Aber diese Situation, dass monatelang alle Einnahmen komplett wegfallen, die stellt viele vor unlösbare Probleme.

„Es ist ein Aderlass“

Sie sind relativ gut vernetzt. Wie geht es den Kollegen?

Die Situation ist für alle bedrückend und irgendwie kompliziert. Auch die Angestellten leiden unter der Situation. Aber sie haben doch meist noch 60 Prozent ihres Einkommens. Den Soloselbstständigen, und da auch nicht nur Künstlerinnen und Künstlern, geht es aber vielfach schlecht im Sinne von: existenziell schlecht.

Was macht es mit diesen Menschen über die existenzielle Not hinaus?

Keiner von uns hat mit diesem Beruf angefangen, um reich zu werden. Es geht immer auch um den Energieaustausch mit dem Publikum, um es mal leicht esoterisch zu formulieren. Das fehlt ganz extrem. Deswegen ja auch diese Explosion kreativer Ideen im Netz. Die sind schön und wichtig, aber in den seltensten Fällen helfen sie dabei, die Miete zu zahlen. Ebenso ist es mit Theater unter den aktuellen Hygieneregeln. Es ist ein Symbol: Hallo, wir leben noch. Mehr aber nicht. Und genauso, wie es sich kein Wirt leisten kann, bei weniger Tischen und gleichen Kosten Abend für Abend draufzuzahlen, können das Kulturschaffende. Die ersten geben schon auf. Das ist ein Aderlass, der irgendwann der ganzen Gesellschaft wehtun wird.

„Es geht einfach nur darum, dass man weitermachen kann“

Wenn Sie jetzt nicht beim Fernsehen wären, wie würde es Ihnen jetzt gehen?

Wäre diese Krise vor zehn oder 15 Jahren gewesen, hätte mich das wirtschaftlich und psychisch komplett von den Beinen geholt. Ich glaube, ich wäre da auch nicht wieder rausgekommen. Deswegen kann ich nachvollziehen, wie sich viele gerade fühlen.

Was würde helfen?

Konkret ein Modell wie in Baden-Württemberg: 1180 Euro der Soforthilfe kann man pro Monat für Lebenshaltungskosten nutzen. Das gibt zumindest eine gewisse Planungssicherheit. Oder aber eine Konstruktion analog zum Kurzarbeitergeld, prozentual bemessen am Einkommen der vergangenen Jahre, um damit Lebenshaltungskosten zu decken. Es geht ja einfach nur darum, dass man mit dem Beruf weitermachen kann, wenn die Krise wieder vorbei ist.

Von Stefan Gohlisch