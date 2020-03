Claudia Rimkus radelt mit britischer Inspektorin Vera

Hannover

Eigentlich wäre die 63-Jährige im Moment voll eingespannt, denn am 11. März erschien ihr zweiter Krimi „Rabeneck“ – Rimkus’ Heldin Charlotte Stern ermittelt diesmal in einem Internat in der Nähe von Hannover. „Neun Lesungen wurden abgesagt“, bedauert sie, kann die Gründe aber natürlich nachvollziehen. Hauptberuflich arbeitet Rimkus in der Verwaltung des Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasiums, hätte jetzt also eh zwei Wochen Ferien. Die Zeit in der Isolation nutzt sie auch, „um zu schauen, was die Konkurrenz auf dem Markt der Regionalkrimis so macht“. Auf ihrem Bücherstapel liegt unter anderem „Katergericht“, der vierte „Kater Socke“-Krimi der Hannover-Kollegin Heike Wolpert.

Seit sie vor einigen Jahren einen Herzinfarkt erlitt, hat Rimkus einen Heimtrainer in der Wohnung. „Ich radle jeden Tag 30 Kilometer, am liebsten bei offenem Fenster“, erzählt die Autorin. Dabei laufe der Fernseher. Ihr Favorit ist die britische Serie „Vera – ein ganz spezieller Fall“, die sie auf dem Sender Sat.1 Gold aufnehme. „Es geht um eine englische Ermittlerin, die aussieht wie ein Tramp“, erzählt sie. „Vera ist ein Raubein mit goldenem Herzen. Ich mag Figuren, die von der Norm abweichen.“ Zehn Staffeln gibt es inzwischen.

Von Andrea Tratner