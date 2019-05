Hannover

Christian Ehring hat eine Marktlücke entdeckt: vegane Kinderlieder, ganz ohne Tiere und tierische Produkte, „Tofu, Tofu ruft’s aus dem Wald zum Beispiel“. Die Eltern aus seinem Umfeld finden’s super, die Kinder nicht so. Egal: Der gute Wille zählt, da ist die gute Tat nicht ganz so wichtig. Der Kabarettist erzählt aus einem bürgerlichen Heldenleben, satouriert und selbstgerecht, die Lebenslüge als Lebensstil. „Keine weiteren Fragen“ heißt das Programm – warum auch, wenn man schon alle Antworten kennt.

Das Programm ist voll und rund und schön hinterfotzig in seinen fein geschichteten Metaebenen. Wie authentisch er sei, besingt Ehring gleich zu Beginn. Man ist ja unter sich im ausverkauften Pavillon, wählt grün – nein, falsch, das war in Marburg. Also: Man wählt SPD, auch und gerade in Hannover, dieser seltsamen Stadt mit dem „L’etat c’est moi“-Oberbürgermeister. Ehring spricht zu Gleichgesinnten, und das nutzt er aus.

Vordergründig plaudert er voller Abschweifungen von seinem perfekten Leben im Stadthaus - „Neo-Bauhaus“ – mit der tollen altruistischen Gattin und dem Sohn, der zwar ein bisschen viel daddelt und zu sehr die „Life-Life-Balance“ pflegt, aber nach dem Abi immerhin erst mal FSJler im südamerikanischen Slum wird, weil: Das macht man so. Der Vater findet’s super, der Sohn nicht so – siehe oben: egal.

Ehring lebt den linksalternativen Lebensentwurf vor und nimmt ihn dabei genüsslich auseinander. Hochpolitisch ist das, ohne dass es zu sehr um Politiker ginge, mal um den selbsternannten Klima-Experten und Porschefahrer Christian Lindner, mal um Kevin Kühnerts steile Kollektivierungsthesen: „Sie mögen denken: Die Industrie hat so viel Geld vom Staat bekommen; die gehört uns doch schon“, sagt Ehring und träumt von BMW, den „Bolschewistischen Motoren-Werken“. Und auch um die AfD geht es – die zu wählen, weil man sich abgehängt fühlt, sei, „als würde der Tabellenletzte aus Protest nur noch Eigentore schießen“.

„Ja, das Leben hat mit Leben nichts zu tun“, singt er einmal. Das bloß richtig erscheinende Leben im Falschen ist das Thema, das Leben in der Blase des „Cappuccino-Gürtel“. Es gipfelt in der Idee der Gattin, doch einen Flüchtling aufzunehmen. Ehring sträubt sich erst, stimmt dann zu, als er seinen „Traumflüchtling“ trifft. Und dann sagt der ab, weil ihm der Willkommenseifer der guten Menschen doch ein bisschen zu viel ist.„Kann man so mit Menschen umgehen!“, ereifert sich Ehrings Bühnen-Ich. Und dann fügt er ganz ernsthaft hinzu, dass es „doch unsere verdammte Pflicht ist, diese Menschen mit offenen Armen zu empfangen“ – der Erlös vom CD-Verkauf nach der Veranstaltung geht an „ Ärzte ohne Grenzen“. Da versteht er keinen Spaß.

Vorher aber löst er das Spiel auf, spricht in einem fiktiven Vater-Sohn-Dialog von Lüge und Wahrheit und Pointierung, vom Wegschauen und Scherzen aus Selbstschutz, weil es sonst nicht auszuhalten ist. Und dann singt er ein letztes „ehrliches“ Schlaflied für sein Kind: „Schlafe gut, schlafe ein, dann hörst du die Erde nicht mehr schreien ...“

Christian Ehring kommt wieder: am 29. November 2020 in das Theater am Aegi. Mehr Informationen finden Sie hier.

Von Stefan Gohlisch