Isernhagen

Gut sieht er aus, der Chris Robinson, gesund und ausgeschlafen. Seine Haarspitzen sind geschnitten, der ehemals zottelige, graue Bart ist um ein paar Zentimeter gestutzt. Mit seinem schmalen, länglichen Gesicht ist er ein richtiger Jesus-Typ – Peace, Bruder, sein breites Grinsen ist nicht zu übersehen.

Mit seiner Brotherhood, der Bruderschaft, ist er gerade auf Tournee, und die Band passt hervorragend in die Isernhagener Blues Garage. „Dankeschön, Baby!“,, begrüßt er die Zuschauer, die ihn gut gelaunt und freundlich empfangen. Das sind etwa 300 Fans, Blues-Freunde und Neugierige, die Sommernacht ist lau, die Bedingungen stimmen also.

Mit „Comin’ Round the Mountain“ eröffnen die vier Brother um Chris ihr Set. Es ist eine wahre Country-Zierde, wie es schon der Titel verspricht. Robinson, 52 Jahre alt und aus Atlanta, schlägt seine E-Gitarre an, er ist ein guter Rhythmusgitarrist, sauber und sicher, und es ist dennoch ein ungewohntes Bild ihn mit einer Gitarre zu erleben. War er doch bei den Black Crowes ein waschechter Frontmann und allein ein Troubadour.

Sein Gesang, die heisere, kehlige, aber stabile und kräftige Stimme, funktioniert noch immer und ist dabei vielleicht noch ein wenig zufriedener und ausgeglichener, als sie es zu den Zeiten der Black Crowes war.

Denn auch der harte Rock ‘n‘ Roll seiner ehemaligen Band ist leichteren und angenehmeren Tönen gewichen: flockige Akkorde in „A Smiling Epitaph“, elegische und genüssliche Gitarrenarbeit bei „Rare Birds“. „That’s what you see when you’re a Hippie in England”, erzählt Chris ein wenig kryptisch. Was die Hippies in England eben alles so sehen. Hippie-Chic ist somit angesagt, die Haltung ist Laissez-faire, und die „Venus“ erscheint bei Chris Robinson nicht in der Muschel und auch nicht im Pelz, sondern „in Chrome“.

Da gibt es schöne wie auch verspielte Instrumental-Parts, die exzellente Band trumpft auf, erkämpft sich Dynamik, lässt viele Freiräume für perlende Klavier- und Orgelklänge und das stets groovende Schlagzeug. Der gute Sound in der Blues Garage spielt ihnen dabei in die Hände.

Robinson war eigentlich ein Superstar der 90er Jahre, fast schon ein Sexsymbol mit Schauspieler-Freundin Kate Hudson. Nun spielt er Roadhouse-Songs, unprätentiös und direkt, friedlich und frei. Dazu astreinen Blues wie in „New Cannonball Rag“ gekoppelt mit naiven Liebes-Geschichten wie in „The Chauffeur’s Daughter“. Dabei begeistern die fabelhaften Backgroundgesänge der Band.

Auf Blues folgt Reggae, das ist Volks- und Folkmusik gleichermaßen. Robinson tanzt auf der Bühne zu den Klängen seiner Band. Die begibt sich in eine ausführliche Session, während Chris auf der Harmonika soliert. Ein feines Basssolo und „Sweet Home Alabama”-Zitate runden das „Roan County Banjo” ab, die Black Crowes schimmern jetzt öfter durch.

Mit „Rosalee” und dem „Mandolin Wind”, einem Song von Rod Stewart, endet das umjubelte Set der Kalifornier: ein prima Ausflug zum Americana und Folk dieser Tage.

Von Kai Schiering