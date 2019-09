Ric Ocasek, einer der großen US-Popstars der Achtzigerjahre, wurde am Sonntag tot in seinem New Yorker Domizil aufgefunden. Mit seiner Band The Cars hatte er in den Achtzigerjahren weltweiten Erfolg. Erst spät, ein Jahr vor seinem Tod, wurde die Gruppe in die Rock-’n’-Roll-Hall-of-Fame aufgenommen.