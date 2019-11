Chippendales-Fans kreischen Hannovers Aegi zusammen

Hannover

Kreisch! Die Chippendales sind im Theater am Aegi, gerade reißen sie sich zum ersten Mal an diesem Abend die Kleider vom Leib (Spoiler: Das wird heute noch öfter passieren, viele Unterhemden müssen dran glauben) – und es ist fraglich, ob in diesem Saal jemals mehr Stimmung geherrscht hat. Die Zuschauer, weiblich und stark parfümiert, kreischen, springen von ihren Sitzen auf, fangen die zerrissenen Unterhemden der Herren, als wären es Brautsträuße und reißen sich darum, diese Muskelpakete einmal anfassen zu dürfen.

Wenn die Chippendales fragen, wer für die nächste Nummer auf die Bühne möchte, sind alle Männer daheim und jedes Schamgefühl vergessen. „I’m looking for the wildest, craziest, horniest women here tonight“, sagt der Showman Teddy. Bekommt er: Eine junge Dame hat die Ehre, einem Chippendale einen Lapdance, auf Deutsch: betörender Tanz auf dem Schoß des Mannes, zu schenken; eine hübsche Brünette darf vormachen, wie sie im Bett klingt und eine ältere, sehr gut gelaunte Dame darf... Gut, lassen wir das, nicht jugendfrei. Nur so viel: Die Chippendales fassen ihr in den Schritt, sie fasst den Chippendales in den Schritt. Es ist ein Geben und Nehmen.

Paul Janke ist der Star auf der Bühne

Paul JAnke ist der Chippendale-Stargast des Abends. Quelle: Ilona Hottmann

„Nichts für Schüchterne“, kommentiert Paul Janke, der Stargast heute Abend. „Diese Aufgabe ist eher intim und privat, aber wir sind ja hier in einer kleinen Runde.“ Als Preis für das Bestehen der Aufgabe gibt es, natürlich, eine Rose von dem Ex-Bachelor. Wenn Janke auf die Bühne kommt, gehen die Dezibel im Saal noch mehr nach oben. Er sei stolz, ein Chippendale zu sein, sagt er. „Sie sehen gut aus, sie können singen, sie können tanzen.“

Nicht die besten Tänzer

Nunja, es gibt bessere Tänzer. Die Muskelberge stehen der Hüfte manchmal im Weg. Aber das stört hier heute Abend wohl niemanden. Die wichtigen Moves sitzen: Hand in den Schritt, Trockenübungen auf dem Boden, Rippenhemd zerreißen, Unterhose zerreißen. Darin kann ihnen keiner was vormachen.

Chippendale-Stargast Paul Janke misst als Bauarbeiter seinen Schritt auf. Quelle: Ilona Hottmann

Diskret ist hier keine Bewegung, genauso wenig wie die Kostüme. Die Männlichkeit wird hier zelebriert, kein Symbol wird ausgelassen: Mal kommen die Chippendales als Polizisten auf die Bühne und verhaften eine Dame – samt Handschellen –aus dem Publikum. Dann sind sie Cowboys, dann Kapitäne, dann Bauarbeiter in dreckigen Rippenshirts, ihren Hammer schwingend. An Testosteron und Klischees nicht zu überbieten.

Keine Single Ladies

Halbzeit, Pause. Im Saal muss dringend gelüftet werden. „Better get some refreshing drinks, the second half will be smoking hot.“ Ob die Ladies noch mehr ertragen können? Können sie. Aber sitzen tut in der zweiten Halbzeit niemand mehr. Jetzt erlauben die Chippendales, die Männer haben hier natürlich das Sagen und ihre Bodyguards passen auf, auch endlich, Fotos und Videos zu machen. Nein, sie bitten sogar darum. „Damit jeder sieht, was die Chippendales für eine geile Show machen“, so ist ungefähr der Wortlaut. Und bitte nicht den Hashtag vergessen.

Also zücken die Damen ihre Smartphones. Viele Bildschirmhintergründe zieren verliebte Pärchenbilder mit dem daheim gelassenen Mann. Als die Chippendales die „Single Ladies“ im Saal bitten, sich zu melden, gehen nur etwa ein Viertel aller Hände hoch. Die von den Damen, die vorher auf der Bühne waren, bleiben so weit unten wie sie eben im Schritt der Chippendales waren. Ups. Naja, vielleicht ist es ja ihr Junggesellinnenabschied, davon gibt es hier heute Abend einige. Und Hochschwangere übrigens auch. Hauptsache die Wehen setzen nicht frühzeitig aufgrund eines Hormonschubs ein.

Von Josina Kelz