Chilly Gonzales – der Entertainer im Bademantel

Hannover

„I think this is working“ sind die ersten Worte, die das hannoversche Publikum an diesem Abend zu hören bekommt. Es sind die Gedanken, die dem Künstler auf der Bühne scheinbar in diesem Moment durch den Kopf gehen. Chilly Gonzales freut sich, bis hierhin damit durchgekommen zu sein, einfach nur ein paar Stücke auf dem Klavier zu spielen, ohne Ansprache oder irgendwelchen Schnickschnack.

Natürlich ist dank dieses eingespielten Kommentars spätestens jetzt auch den Letzten im gut besetzten Saal klar, dass es sich hier nicht um einen herkömmlichen Klavierabend handelt. Für einen solchen müssten die Zuschauer dem Musiker noch einiges mehr durchgehen lassen, sein Outfit im Bademantel zum Beispiel, den lässig auf den Flügel gestützten linken Arm, während er bei „C.M. Blues“ halb gelangweilt seiner rechten Hand zuschaut oder gar die späteren Rap-Einlagen.

Aus Überzeugung „Entertainer“

2004 war mit „Solo Piano“ das Album erschienen, das Gonzales Karriere auf den Kopf stellte. War er bis dahin vor allem als schräg rappender Kauz und Produzent von Künstlern wie Peaches oder Feist aufgefallen, so erkannte man plötzlich das musikalische Genie des kanadischen Querkopfs, der hier (und auf den beiden Nachfolgern) mit an Satie geschulten Miniaturen die heute populäre „Neo-Klassik“ vorwegnahm – und gleichzeitig links liegen ließ.

Die der Klassik anhaftende Strenge ist nichts für Gonzales; er betont auch an diesem Abend, er sei „ein Entertainer“. Darum zeigt er keine Scheu, in seinen Stücken auch mal bekannten Popmelodien ganz nah zu kommen, um sie dann wieder geschickt zu umtänzeln. Oder er beginnt, scheinbar spontan zum Metronom zu rappen.

Bach trifft Nirvana und Britney Spears

Er imaginiert sein Vorbild Bach beim Komponieren und kombiniert auf amüsante Weise Nirvana und Britney Spears. Und zeigt, welch ungekannte Schönheit noch in einem Klassiker wie „Stille Nacht“ steckt, wenn man ihn statt in Dur in Moll spielt.

Sein Klavierspiel ist so minimalistisch wie berührend, selbst ein Triller kann zum Spektakel werden, paradoxerweise wirkt es gleichsam affektiert und authentisch. Vor allem aber macht es Spaß, ihm dabei zuzusehen. Selbst die kongeniale Cellistin Stella Le Page, die ihn bei einigen Stücken begleitet und sein Tun konzentriert verfolgt, kann sich gelegentlich das Lächeln nicht verkneifen.

Rap auf den Balustraden

Gemeinsam mit Schlagzeuger Joe Flory spielen die drei schließlich auch Klassiker aus Gonzales’ Schaffen vor „Solo Piano“: „So called Party over there“ und „Take me to Broadway“ sowie die mit Boys Noize entstandene Technoübung „Never Stop“, bei der Gonzales rappend durchs Publikum zieht und auf die hinteren Balustraden steigt.

Schließlich verabschiedet er sich vom begeisterten Publikum mit einer sehr speziellen Version von „Meischeid“. Ach, und warum er nach 20 Jahren erstmals in Hannover auftritt? Man müsse sich eben vorbereiten und die Konzerte in Paris oder London seien „Übungsauftritte“ gewesen, erklärt er, verspricht aber, wiederzukommen – großer Applaus – „nach weiteren 20 Jahren“. Hoffen wir – nein, nehmen wir an – dass der Entertainer nur einen Scherz gemacht hat.

Von Matthias Wieland