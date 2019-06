London

Am 13. September ist Charli-XCX-Tag. Dann erscheint das neue Album der 26-jährigen britischen Sängerin, die bürgerlich Charlotte Aitchison heißt. Es heißt „ Charli“ und wird einer großen internationalen Tour im Herbst vorangehen. Um den Appetit der Fans zu schüren hat Charli den Song „Blame It on Your Love“ (samt Video) veröffentlicht.

Charli XCX feiert im Song die Liebe und die Unvollkommenheit

Gedreht in New York, feiert der Film zum Song Unvollkommenheit und Andersartigkeit – und ist zudem ein Plädoyer für (körperliche) Liebe ohne Grenzen.

Außerdem tat sich Charli mit der AR-Make-up-Künstlerin Ines Alpha zusammen, um Artworks mit dem Ziel zu designen, klassische Schönheitsideale zu widerlegen. Die Zusammenarbeit wird auch auf dem Cover des kommenden Albums zu sehen sein.

Drei Konzerte der „ Charli Live“-Tour sind in Deutschland für den Herbst geplant: am 9. November im Astra Kulturhaus ( Berlin), am 10. November in der Fabrik ( Hamburg) und am 15. November im Carlswerk Victoria ( Köln).

Von RND/ag