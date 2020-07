Charity-Ausstellung der GaF wird zum Erfolg

Hannover

Am Sonntag waren 340 Besucher da. Es ist der zweithöchste Wert in der siebenjährigen Geschichte der Galerie für Fotografie GaF in der Eisfabrik, das Sommerfest und den Zinnober-Kunstlauf mal ausgenommen. Elf Tage lang läuft die aktuelle „Charity-Ausstellung“ in eigener Sache, und sie entwickelt sich in jeder Hinsicht zum Erfolg.

„Die Menschen standen zum Teil draußen Schlange, weil wir wegen der Abstandsregeln nicht so viele Menschen auf einmal hineinlassen konnten“, sagt Rolf Nobel. Der langjährige Professor für Fotojournalismus und Dokumentarfotografie von der Hochschule Hannover hat die GaF 2013 gegründet, und er hat auch die Charity-Ausstellung initiiert und seine Kontakte spielen lassen: 80 Weltklassefotografinnen und – fotografen haben insgesamt 99 Bilder zur Verfügung gestellt, die nicht nur (täglich von 12 bis 18 Uhr) angeschaut, sondern gegen eine Spende von je 75 Euro auch erworben werden können.

Von und für Liebhaber

„Der erste Käufer stand am Eröffnungstag um 11.15 Uhr vor der Tür“, erzählt Nobel. Dass man vielleicht 60 Bilder insgesamt verkaufen würde, hatte man intern gewettet. Und dann fanden sich bereits am ersten Tag Käufer – Pardon: Spender – für 93 der hochwertigen Prints. „Wir haben dann schnell alle Fotografen abtelefoniert und gefragt, ob wir nachdrucken können“, sagt Nobel: „Es haben alle zugestimmt.“

Die GaF ist seit jeher eine Galerie von und für Liebhaber: Nobel und sein Team präsentieren Arbeiten, die seinem Credo der bildstarken, erzählerischen Dokumentarfotografie entsprechen, und sie erreichen ein Publikum, das genau das goutiert. „Es waren eben nicht nur Schnäppchenjäger dabei, sondern ganz viele Leute, die sagten, sie machen das, um die Galerie zu unterstützen“, sagt Nobel.

„Eine irre Zahl“

So kann man es sich – normalerweise – leisten, keinen Eintritt zu erheben. Die GaF erhält eine generelle institutionelle Förderung und eine weitere für die je zwei studentischen Hilfskräfte, die den Betrieb gewährleisten. Einen großen Teil des Budgets machen aber auch die Spenden der Besucher aus, die wegen der pandemiebedingten Schließung in den vergangenen Monaten ausfiel.

„Ohne Corona hätten wir in diesem Jahr vermutlich einen Besucherrekord aufgestellt“, sagt Nobel fast ungläubig: „1000 Besucher pro Woche – das ist eine irre Zahl für so eine kleine Hinterhofgalerie.“ Die jetzige Spendenbereitschaft bietet Planungssicherheit. Nobel: „Der GaF tut das richtig gut.“

Die Ausstellung läuft noch bis 12.Juli 2020: täglich von 12 bis 18 Uhr in der GaF (Seilerstraße 15d).

Von Stefan Gohlisch