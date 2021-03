Kaum ein gesellschaftlicher Bereich ist so sehr von Corona-Einschränkungen betroffen wie die Kultur. In einer Interview-Reihe der NP ziehen die Akteure Bilanz: Diesmal: Carsten Nieman, Direktor des Theatermuseums. Er erzählt von anfänglicher Schockstarre – und dass der Stillstand in einer Hinsicht auch ein Geschenk war.