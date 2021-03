Carolin Emcke liest auf der digitalen Bühne des Schauspielhauses

Hannover

In Voraussicht eines politisch turbulenten Jahres hat Carolin Emcke im März 2020 ihr „Journal“ begonnen: am ersten Tag der verordneten Kontaktbeschrän­kungen zur Eindämmung des Coronavirus. Vergangene Woche ist es als Buch erschienen, pünktlich zur dritten Welle. „Jetzt ist die Stimmung düsterer, als ich sie letzten März empfunden habe“, sagt Emcke zum Auftakt ihrer Lesung am Staatstheater, die natürlich digital stattfindet. Nach einer halben Stunde Einleitung, gefüllt von Dankes- und Vorfreudebekundungen von Intendantin Sonja Anders und Dramaturgin Friederike Schubert, die moderiert, kann Emcke beginnen.

Sie liest zunächst aus dem Pandemie-Teil des Buches, das ein Zweiteiler ist. Vom 11. Mai 2020, über die „Varianten der Angst“, die das Virus und seine Folgen auslösen: Um die eigene Gesundheit und die der Nächsten, über materielle Verluste. „Alle diese Ängste lassen sich befragen“, sagt Emcke; sie folgen Informationen, lassen sich abdämpfen und einordnen. Anders als die Ressentiments, die gezielt ausgenutzt würden, um irrational Wahn und Wut zu verbreiten, bei Demos mit „hardcore-rechten Kadern“. Man solle sich und seine Verlustängste nicht selbst zensieren, sagt sie, aber doch abgrenzen, von den Slogans der „Demagogen und Agitatoren“, die „keine Realität als Korrektur mehr akzeptieren“.

Die Undurchdringlichkeit des Status Quo

„Das könnte von heute sein“, sagt Schubert. Was stimmt, obwohl sich hier weniger die Antizipation Emckes zeigt als vielmehr eine Undurchdringlichkeit des Status Quo: Selbst bei einer gestandenen öffentlichen Intellektuellen gleichen sich die Erkenntnisse und Observationen seit zehn Monaten – auch wenn Emcke ihr Tagebuch als eines der Fehleinschätzungen bezeichnet und wir daraus natürlich nicht alles hören.

Ein bisschen scheitert diese digitale Veranstaltung an ihrer Technik – eine Klavier-Intermission hört man nur halb, bei ihrer Lesung aus dem zweiten Teil stürzt Emckes Übertragung ab (berappelt sich aber schnell wieder). Da geht es um die rassistische Polizeigewalt in den USA, um das Video, das den Mord an George Floyd dokumentiert. Emcke betont ihr Entsetzen über die sich immer wiederholenden Rassismen: „I can’t breathe“, sagte auch Eric Garner, der 2014 in Staten Island durch ein Polizistenknie getötet wurde.

Fangirls und Rätsel

Emcke rekapituliert das zehnminütige Video vom Mord an Floyd Szene für Szene, eine „Zumutung“ für die Leser, wie sie sagt, die sie aus ethischer Überzeugung wagt: Das langsame Aufschlüsseln der Gewalt lasse rekonstruieren, „in wie vielen Momenten sie hätte gestoppt werden können“. Zwischen genauer Untersuchung und Voyeurismus ist eine dünne Wand, die Emcke anerkennt. Sie reflektiert auch ihre Zuschauerschaft und die Anteilnahme als Weiße, die sich den Rassismen, die diese Tötungen durchzieht und freisetzt, nicht ausgesetzt sieht.

Im nachfolgenden Gespräch widerspre­chen selbsterklärte „Fangirls“ und fordern Emckes Thesen heraus, andere Zuhörer bedanken sich für den Dialog. Der geht nun, für eine Nachdiskussion unüblich, schon tief ins Inhaltliche des Besprochenen, wo Emcke an einen Punkt gelangt, an dem sie keine Antworten mehr hat: Auf das „Impfdebakel“, wie sie sagt, auf das „Rätsel“, warum nicht jedes Kind fürs digitale Lernen ein Endgerät bekäme. Und auf die nie enden wollende Aufgabe, Unbeteiligte von der eigenen Marginalisierung zu überzeugen.

Von Lilean Buhl