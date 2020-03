Carmen Fuggiss gibt im Ballhof die „Lola Blau“

Hannover

Es ist ein kleines Stück und zugleich ein großes, und die Staatsoper zeigt es nun im Ballhof: Georg Kreislers Musical „Heute Abend: Lola Blau“ mit Publikumsliebling Carmen Fuggiss dürfte eine sichere Bank im Spielplan werden.

Wien, März 1938: Die junge jüdische Schauspielerin und Sängerin Lola Blau freut sich auf ihr erstes Engagement in Linz, muss jedoch feststellen, dass sie plötzlich weder in ihrem Heimatland noch in der Schweiz willkommen ist. Sie landet schließlich in den USA, wo sie große Erfolge feiert. Ohne darüber indes glücklich zu werden: Der ehedem völlig unpolitischen Lola dämmert langsam, dass da etwas ganz falsch läuft – nicht Las Vegas ist nun ihr Ziel, vielmehr geht‘s nach Kriegsende zurück gen Wien, wo sie sich dem Kabarett zuwendet.

Eine One-Woman-Show

Eine Paraderolle für Carmen Fuggiss, die regelmäßig Liederabende gibt und – langjähriges Ensemblemitglied hin oder her – nicht der Typ „klassische Operndiva“ ist. Eine gewisse Leichtigkeit des Seins tut „ Lola Blau“ durchaus gut, und eine große Variationsbreite im Ausdruck hat Fuggiss ohnehin zu bieten. Sie kann ebenso kokett wie melancholisch sein und bei Bedarf auch mal richtig auf die Tube drücken.

Wenngleich das Stück im Kern eine „One-Woman-Show“ ist, geht‘s doch nicht ohne Unterstützung: Maxim Böckelmann spielt einfühlsam Klavier zwischen bluesig und zackig, sorgt zudem als Geräuschemacher für Telefonklingeln oder Meeresrauschen. Unaufdringliche Video-Einblendungen von Bahnsteigen oder Schattenrissen runden die Inszenierung von Claudia Isabel Martin ab.

Das Musical wirkt mit recht lockerer Hand hingeworfen – Kreisler hat hier reichlich Gebrauch von älterem Material gemacht –, darf aber nicht zu leicht genommen werden. Nicht nur gehören diese Texte zum Elegantesten, was je in deutscher Sprache geschrieben wurde, sie enthalten zumindest punktuell auch geniale Tiefgründigkeiten – ein Songtitel wie „Ich hab dich zu vergessen vergessen“ hätte alleine schon einen Literaturpreis verdient.

Charmanter, runder Abend

So könnte diese Inszenierung ein bisschen mehr Sorgfalt im Detail vertragen. In den komischen Nummern wie „Der zweitälteste Frauenberuf“ oder „Sie ist ein herrliches Weib“ räumt Fuggiss voll ab, aus einem Meisterwerk wie „Weder noch“, in dem jedes Wort eine ganz eigene Bedeutung bekommt, wären aber noch mehr Feinheiten herauszukitzeln: „Meinen Sie, es ist leicht? Meinen Sie, es ist schwer? Weder noch, glauben Sie mir ...“

Hingewiesen sei noch auf die schwankende Textverständlichkeit, und damit ist dann aber auch genug gemeckert: Dies ist ein charmanter, runder Abend mit einigen Höhepunkten – ein bisschen Nachbearbeitung würde ihm gleichwohl nicht schaden.

Von Jörg Worat