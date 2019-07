Hannover

Das Lux ist ausverkauft, 200 dampfende Leiber drängeln sich vor der Bühne, es ist die letzte Europa-Tour von CJ Ramone, so wird kolportiert.

CJ Ramone ist der selbst ernannte „einzig legitime Erbe der Ramones“ und war seit 1989 bis zum Ende der Band deren Bassist. CJ ersetzte damals Publikumsliebling DeeDee Ramone am Viersaiter und als Co-Sänger, und eben auch als legendärer „Einzähler“ – „1, 2, 3, 4!“ war der rote Faden zwischen all ihren Songs.

„Wer hat mein neues Album ,American Beauty’?“, fragt CJ in die illustre Runde aus Alt- und Neu-Punkern. Ein paar Jäger und Sammler melden sich. „Das sind nicht viele, aber wir spielen den Song, so oder so“. „Blue Skies“ folgt.

Sauber, gerade und schnell gerockt

CJ ist nicht der beste Sänger, die Backgroundgesänge der Kollegen stechen ihn immer wieder aus, ab und zu jedoch erahnt man den verstorbenen Kultfrontmann der Original-Ramones, Joey Ramone. Das ist wie eine akustische Fata Morgana, bei diesen Temperaturen ist eben alles möglich.

„My Brain is Hanging upside down (Bonzo Goes to Bitburg), „Gimme Gimme Shock Treatment” oder „ Rockaway Beach”, die meisten Lieder in dem mit einer Stunde für US-Punker gewohnt kurzem Set sind aus dem Fundus der Band aus Queens, New York. Und sie sind sauber, gerade und schnell gerockt.

CJ trägt einen grauen Bart und hat seinen großen Kopf unter einer Baseballkappe geparkt. Älter ist er geworden, ernst sieht er aus, einen schlechten oder gar fertigen Eindruck macht er aber keinesfalls.

Eine Hommage an Johnny Cash

Das war nicht immer so, 2014 verstarb mit Tommy Ramone der letzte Musiker des Original-Line-Ups. Überhaupt, die Band wurde schon zu Lebzeiten arg gebeutelt, den verdienten, großen Erfolg haben sie nie erfahren.

Den Rock ‘n‘ Roll der 70er und 80er Jahre beherrschen CJ und seine drei Mitstreiter jedoch ebenbürtig zu den großen Übervätern der Punk-Szene. „The KKK Took my Baby away” klagt CJ. „Sheena is a Punk Rocker” hat Melodie und Schärfe, mit dem Cover-Song „Movin’ On” ziehen sie ihren Hut vor dem großen Johnny Cash. Country und Punk, so nah liegen die Stile zusammen – Außenseiter unter sich.

Mit Pogo in den Endspurt

Zwischen den kurzen Power-Songs herrscht Ruhe, das erregte „1-2-3-4“ ist Geschichte. „Wie geht es den Frauen in Hannover?“, fragt CJ die Fans. Mit „Do You Wanna Dance?“ von Bobby Freeman startet der Endspurt des Konzerts. Das Publikum geht richtig gut mit, springt und tanzt Pogo, soweit es die Hitze im Club am Schwarzen Bären zulässt.

„Commando”, „I Wanna be Sedated” und „Blitzkrieg Bop” veredeln den Abend und bekommen viel Beifall. CJ Ramone hat seinen Platz in der Historie des Punk Rocks gefunden, so viel ist sicher.

Von Kai Schiering