Hannover

Das Hohe C und schnelle Beats, David Guetta und Giuseppe Verdi, Arie und DJ – das wird ab sofort gleich behandelt, zumindest baurechtlich sind Clubs und Opernhäuser gleichgestellt – das hat der Bundestag so beschlossen.

Was Hannovers Szene natürlich glücklich macht. „Das ist auf jeden Fall erfreulich“, sagt Bei-Chez-Heinz Jürgen Grambeck: „Dann kann man nicht so schnell sagen: Das gehört hier nicht hin.“ Sein Club, im ehemaligen Fahrradkeller des Fössebads in Limmer gelegen, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit Anwohnern gehabt und stand zur Disposition. Er kenne die konkreten Auswirkungen der Regelung noch nicht, glaubt aber: „Es wird mit Sicherheit weitere Auflagen geben – was auch in Ordnung ist.“ Er begrüßt aber die Wertschätzung der kulturellen Arbeit in Clubs, die dahintersteht.

„Wenn es dazu beiträgt, dass wir noch mehr als kultureller Ort wahrgenommen werden: gerne“, sagt Faust-Sprecher Jörg Smotlacha. Aber: „Die ganze Faust steht seit Jahren dafür, dass wir ein Ort der Begegnungen sind, wo sich Menschen ausprobieren können. Ein kultureller Ort waren wir schon immer; dafür braucht es keinen Bundestagsbeschluss. Beide Veranstaltungszentren bieten seit jeher neben Disco und Tanzveranstaltungen ein breites Spektrum an Events von Lesungen über Kleinkunst bis zu Konzerten an.

Die Regelung sieht vor, dass Clubs und Livespielstätten künftig als Kultureinrichtungen gewertet und somit besonders geschützt werden. Bisher waren Clubs in urbanen Gebieten überhaupt nur ausnahmsweise und unter strengen Bedingungen zugelassen. In Wohngebieten waren sie kategorisch verboten. Existierte ein florierender Club in städtischen Umfeld, musste er weichen, wenn die entsprechenden Flächen für Wohnbebauung vorgesehen wurden.

Kultureinrichtung statt Vergnügungsstätte

Für die Club-Szene bedeutet das, dass sie künftig aus stadtplanerischer Sicht besser geschützt ist. Das ändert sich durch eine Kategorisierung als Kultureinrichtung. Clubs gelten dann als schützenswert und förderungswürdig.

Bisher waren Clubs als „Vergnügungsstätte“ klassifiziert, waren insofern mit Bordellen und Casinos gleichgestellt. Schon lange wurde im Bundestag über diese Einordnung debattiert. Die Schließungen während der Corona-Pandemie hatte die Clubs in zusätzliche Nöte gebracht.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Oppositionsfraktionen wollten diese Entwicklung nicht hinnehmen. FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen hatten immer wieder Anträge vorgelegt, nach der Clubs in der Baunutzungsverordnung als Anlagen für kulturelle Zwecke behandelt und Einrichtungen wie Opern, Theatern oder Programmkinos gleichgestellt werden sollen.

Auch überregional ist die Begeisterung groß: „Der Bundestag sendet mit der Entscheidung ein starkes und längst überfälliges Signal in die Republik“, so Interessenvertreterin Pamela Schobeß, Vorstand LiveKomm und Clubcommission. Musikclubs seien kulturelle Einrichtungen, die als integraler Bestandteil des kulturellen und wirtschaftlichen Lebens die Identität von Stadtteilen prägen.

Hoffen auf „kleine schützende Hand“

Für für den Erhalt der Clubkultur werden nun Änderungen etwa im Baugesetzbuch, beim Lärmschutz und der Stadtentwicklungsplanung angestrebt. Die Clubszene stelle „einen wichtigen Baustein für das Stadtmarketing“ dar und sei auch mit Blick auf den Fachkräftemangel ein „Standortfaktor“, so Tine Fuchs vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK).

Dirk Sadlon, Veranstalter unter anderem im Club Lux am Schwarzen Bären, glaubt, dass die Regelung vor allem Neugründungen zugute kommen, aber auch den etablierten helfen werde: „Der Begriff ,Vergnügungsstätte’ hat ja etwas leicht Verruchtes. Wenn aber das Wort ,Kultur’ auftaucht, gibt es in der Politik immerhin eine kleine schützende Hand.“ Er wartet gespannt auf die konkrete Ausgestaltung der Regelung: „Was bedeutet das zum Beispiel in Sachen Vergnügungssteuer? Im Moment werden wir genauso behandelt wie Spielhallen.“

Von Henning Queren und Stefan Gohlisch