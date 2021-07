Büro für Eskapismus fragt: Wie starb Alan Turing?

Hannover

Die Sache scheint klar: Der angebissene Apfel, das tödliche Gift Cyanid nebenan. Alan Turing wird sich wohl umgebracht haben, wie die Behörden es immer sagten. Aber vielleicht sind doch Zweifel angebracht: War es ein Unfall? War es vielleicht sogar Mord, wie Turings Angehörige glaubten? In „reconstruct:alan_turing“, dem jüngsten Projekt des hannoverschen Off-Theaters Büro für Eskapismus, kann man dem nachgehen.

Das Büro für Eskapismus ist spezialisiert auf Arbeiten zwischen Escape-Room-Spiel und Schauspiel. Der Raum ist hier ein Zelt, aufgestellt in einem Innenhof des Stadtteilzentrums Weiße Rose in Mühlenberg, in dem Schlaf- und Arbeitszimmer Turings rekonstruiert sind und in dem es auch um sehr aktuelle Themen zum Beispiel nach Gender und künstlicher Intelligenz geht. Eine solche KI, „Cris“, so die Setzung, begrüßt die Probanden: Man wolle schauen, wie Algorithmen in Zukunft bei der Verbrechensaufklärung und -bekämpfung helfen könnten. Darum solle man nun noch einmal den Tod Turings untersuchen.

Sie hat die Kontrolle: Miriam Wendschoff vom Büro für Eskapismus steuert die angebliche KI „Cris“. Quelle: Christian Behrens

Der Brite Turing (1912–1954) gilt als einer Väter der modernen Informatik. Er war ein Kriegsheld, der die Enigma-Chiffriermaschine der Nazis entschlüsselte – und wurde verfemt, wegen seiner Homosexualität, aus den Geschichtsbüchern getilgt und zur chemischen Kastration gezwungen. All das kann man nun spielerisch nachvollziehen. Man untersucht die Gegenstände im Raum, beantwortet – ganz altmodisch per Wählscheiben-Telefon – Fragen von „Cris“, muss sich am Ende für eine Theorie darüber entscheiden, wie der Mathematiker starb.

Bei PC-Spielen würde man von einem „serious game“ sprechen, einem Spiel, das ernsthafte Inhalte vermittelt. Und das Szenario in seinem klinischen Weiß dürfte analoge und digitale Spieler an Zeitreise-Abenteuer wie „T.I.M.E. Stories“ und „Assassin’s Creed“ erinnern.

Großer Erfolg bei den Ruhrfestspielen

Konzipiert wurde „reconstruct:alan_turing“ für das KI-Projekt „Alan-Alaine“ im Kulturzentrum Pavillon und musste dann wegen Corona digital transformiert werden. Als solches Format wurde es mit großem Erfolg bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen gezeigt: Zwölf Vorstellungen waren angesetzt; es wurden doppelt so viele. Nun kann man die Ursprungsversion endlich in Hannover sehen. Es lohnt sich.

Die Premiere am 6. Juli ist ausverkauft. Im Monatsverlauf sind derzeit noch 13 weitere Vorstellungen geplant. Danach geht es mit „reconstruct:alan_turing“ in den Kulturtreff Hainholz und das Kulturzentrum Pavillon.

Von Stefan Gohlisch