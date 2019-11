Büro für Eskapismus bietet Zeit-Geschichte zum Erleben

Hannover

In dem Raum, dessen genaue Lage hier nicht genannt werden soll, haben offenbar vier Menschen gehaust. Vier Betten, dicht an dicht, zeugen von kommunenähnlichen Zuständen. Sie sind die Hauptpersonen in „Siebter.Achter.49“ – doch die Handelnden sind andere, nämlich diejenigen, die an diesem Experiment einer Theaterform teilnehmen.

Es ist der zweite Teil eines Konzepts, das die freie Dramaturgin Miriam Wendschoff mit ihrem Büro für Eskapismus realisiert hat. „Analoge Augmented Reality“ nennt sie das. Der erste Teil, „Dritter.Vierter.77“, war eine Art Schnitzeljagd durch Linden – und durch Raum und Zeit. Und auch der zweite Teil transportiert Zeitgeschichte und Zeit-Geschichte; der Titel, den sich das seltsame Quartett gegeben hat, deutet es an: „transtemporale Gesellschaft“.

Escape Room mit Handlung

Gegen das Kapital sind sie, gegen Umweltverschmutzung und gegen Konzerne, die noch Trinkwasser privatisieren wollen. Die Wellt wollen sie verändern – und Wendschoff mindestens die Sichtweise ihrer Besucher darauf, was Theater sein kann. Mehr noch als der Vorgänger erinnert dieser zweite (eigenständig funktionierende) Teil an einen Escape Room mit Handlung.

Lesen Sie hier: Gespräch mit Miriam Wendschoff

Rätsel müssen gelöst werden, eine Geschichte will erlebt und zu ihrem guten Ende gebracht werden. Hinweise führen die teilnehmenden vom Treffpunkt an einen geheimen Ort, in dem die vier Revoluzzer ihren nächsten Coup geplant haben.

Am Küchengarten geht es los

Eine von ihnen hat die Zuschauer kontaktiert, vorgeblich um sie anzuheuern, vor allem aber, weil sie Komplizen gegen ihre alten Mitstreiter braucht. Über Fotos, Text- und Sprachnachrichten hält sie den Kontakt, lotst einen vom Treffpunkt, dem Küchengarten in Linden-Nord, zum Ziel.

Die Aufgaben sind knifflig, und das ist auch gut so. Gerade der Ort am Endpunkt ist mit so viel Liebe zum Detail, mit so viel Wissenswertem zu gegenwärtigen Missständen gespickt, dass es sich lohnt, sich ganz genau umzuschauen. Theater fordert immer den denkenden Zuschauer – so intensiv wie hier ist es selten erfahrbar.

Weitere Termine HIER

Von Stefan Gohlisch