Bülent Ceylan luschtig auf dem Schützenplatz

Hannover

Ein hupendes Scheinwerfermeer und im Takt schwingende Scheibenwischer. Auf der Bühne: Bülent Ceylan, der hingebungsvoll Cat Stevens‘ „Father And Son“ singt, während sich das Publikum vor Rührung die Regentropfen von der Frontscheibe wischt.

Ein ungewohntes Bild – in vielerlei Hinsicht. 2019 bewies Ceylan als Engel im TV-Erfolgsformat „The Masked Singer“, dass mehr als nur ein interkultureller Comedian in ihm steckt. In seinem „Open Hair Special“ präsentiert der Mannheimer auf dem Schützenplatz vor 500 Autos nicht nur besonderes Liedgut, sondern auch Ausschnitte aus seinem aktuellen Programm „Luschtobjekt“, das er wegen der Corona-Krise vorerst unterbrechen musste.

Autos als Sofalandschaften

„Hättet ihr gedacht, dass ihr alle mal zum Türken fahrt und der Türk‘ is‘ ohne Auto?!“, witzelt der 44-jährige Sohn einer Deutschen und eines Türken und fragt sich, ob die Anwohner wohl aufgrund des vielen Gehupes irgendwo eine Türkenhochzeit vermuten. Sein Blick wandert durch die Reihen.

Die Fahrzeuge sind zu Sofalandschaften mit Nackenkissen und Kuscheldecken oder komprimierten Partymobilen mit Discokugeln umfunktioniert – Hände stets an Warnblinker und Lenkradhupe. Warm eingepackt hat er sich an diesem kalten Maiabend - mehrere Lagen, alles in Heavy-Metal-freundlichem Schwarz, versteht sich.

Ein Superheld namens T(h)or

„Isch hab Luscht!“ – Ceylan hat alle seine beliebten Bühnenfiguren im Gepäck, mit denen und durch die er stets liebe- und würdevoll kulturelle Vorurteile zur Schau stellt. Während er sich als Anneliese mit Wallemähne und Leobrille durch das Thema „Frau als Luschtobjekt“ quiekt und etepetetet, wird bei Prolltürke Hassan nicht nur die dicke Goldkette über die Steppjacke geworfen, sondern auch das Niveau über Bord.

Ungewohnte Perspektive: Bülent Ceylan, aus dem Auto fotografiert. Quelle: Florian Petrow

Er präsentiert dem Publikum seine brandneue Bühnenfigur, den treudoofen Superhelden Thor, der mit „T(h)or“- und Hammer-Wortspielereien einen Spruch nach dem anderen raushaut. Und auch der Klischeedeutsche Haus- und Hassmeister Mompfred aus „Monnem“ ist mit von der Partie. Er schwingt gewohnt raubeinig die Frauen-vs.-Männer-Keule und staucht mit historischem Ton- und Kamerafilter seinen Nazihund Wotan zusammen.

Ohne Figur ist er am stärksten

Ceylan erzählt aber auch liebevolle Geschichten über seine Eltern, seine Kinder und die eigene Pubertät. Dann ist er am stärksten – ganz ohne Figur und Accessoires. Pur, ehrlich, nachdenklich, „luschtig“ und vor allem sehr dankbar.

Doch irgendetwas fehlt an diesem Abend: das gemeinsame Lachen, das gegenseitige Anstecken, das Sich-Hochschaukeln. Kurzzeitig fühlt man sich allein mit den eigenen Emotionen. Man hat nur sich und seine Begleitperson und einen Blick ins Nachbarauto. Vor allem für den Künstler ist das eine schwierige Situation, die er aber mit Bravour meistert.

Gänsehaut bleibt Gänsehaut

Das Showformat der Autokultur bringt jedoch auch ganz neue, ungewohnte und doch wunderbare Bilder, Publikumsreaktionen und Emotionen mit sich: Warnblinklichtermeere sind der neue Applaus, Hupen das neue Grölen und Jubeln. Und Gänsehaut bleibt einfach Gänsehaut.

Mit viel Respekt und Hingabe singt Ceylan „Winterreise“ von Franz Schubert und Westernhagens „Freiheit“. „Wir dürfen die Hoffnung nie verlieren – egal wie krank die Zeit ist!“, ruft Ceylan noch einmal den Scheinwerfern entgegen, bevor er sich mit einer Metalversion von „Atemlos“ und dem düster-getragenen „Sweet Dreams“ verabschiedet. „Dis wer ma nie vergesse!“ Ganz gewiss nicht.

Von Aline Westphal