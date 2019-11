Nach 47 Jahren: Hannovers erste Boyband geht in Rente

Hannover

Eigentlich sollte es nur ein kurzes Fotoshooting werden – ein letztes, bevor die Band in den Ruhestand geht. Aus der geplanten Fotosession machten die Mitglieder der Bourbon Skiffle Company kurzerhand ein kleines Konzert im Misburger Garten von Wolfgang Dué (73). Frontsänger Dierk Fehlauer (76) stimmte spontan einen Song an, „Banjo Boy“, und seine Bandmitglieder stimmten prompt mit ein. Die Kamera des Fotografen: vergessen, ausgeblendet. Es sind eben noch immer leidenschaftliche Musiker, die Bourbon Boys.

Doch nach 47 Jahren Bandgeschichte ist es jetzt trotzdem vorbei: Am 6. Dezember geben Dué, Fehlauer, Kalle Kolhaas (67) und Martin Troike (55) ihr Abschiedskonzert im Musikzentrum. „Wir wollen uns vorm betreuten Musizieren drücken“, erklärt Dué, und seine Kollegen lachen.Gar nicht traurig? „Doch, natürlich. Aber es war ja auch ein fast 50 Jahre langer Erfolgsdruck, diese Last fällt jetzt ab“, sagt Fehlauer, der älteste der vier Männer.

Er war es, der in diesem Sommer mit fast 77 Jahren seinen Rücktritt ankündigte. Seine Kollegen beschlossen daraufhin, die Band aufzulösen. „Es gibt Leute, die kann man nicht ersetzen. Bei den Rolling Stones kann man ja auch nicht einfach so Mick Jagger ersetzen“, erklärt Dué.

Die Anfänge der Band

Fehlauer ist der Einzige, der seit dem ersten Jahr der Band dabei war. Nur ein paar Wochen nach der Gründung der Bourbon Skiffle Company wurde er zu ihrem Mitglied, ganz ungeplant: „Es gab eine neue Kneipe in der Stadt, das Leine-Domizil. Ich wollte mir das mal anschauen. An jenem Abend trat die Bourbon Skiffle Company auf“, erinnert sich Fehlauer. „Wir kannten uns, sie riefen mir zu: ,Hey, Fehlauer, wir brauchen noch einen Sänger! Mach’ mit!’“ Man trank einen Bourbon, und Fehlauer war Frontsänger der Band.

Und er ist der einzige, der 47 Jahre geblieben ist: „Den Namen der Band haben einige etwas zu wörtlich genommen.“ Drei Mitglieder starben an den Folgen einer Alkoholsucht: „Die Fans stellten uns flaschenweise Bourbon auf die Bühne.“ Für manche sei es nicht so einfach gewesen, da standhaft zu bleiben. Andere Bandmitglieder gründeten Familien oder widmeten sich neuen Projekten.

DAMALS: Die Urbesetzung der Bourbon Skiffle Company im Jahr 1972. Quelle: Bourbon Skiffle Company

„ Dierk, das klingt ja nach Gruselgeschichten! Alles in allem hatten wir doch viel Spaß“, sagt Dué, das zweitlängste Mitglied der Band. Der Banjo-Spieler kam 1975 dazu.

Die Hochzeiten der Band

Die 70er, das waren die Hochzeiten der „ersten Boyband Hannovers“, wie sie sich selber betiteln. „Wir waren bekannt wie ein bunter Hund.“ Sie tourten durch Norddeutschland, spielten besonders oft im Hamburger Cotton Club, schafften es in die ZDF-Hitparade und ins Heyne-Jazzlexikon. „Aber wir sind nie größenwahnsinnig geworden.“

Das Geheimrezept des langen Banderfolgs? Das Skiffle (zu deutsch Waschbrett), das Banjo, Jazz, Fehlauers Stimme, viel Spaß auf der Bühne und immer flotte Sprüche auf den Lippen, fasst Kohlhaas zusammen. Er ist das jüngste Mitglied der Band, erst sieben Jahre ist er dabei. „Wir haben den Faltentest gemacht, er hat ihn bestanden. Wir hatten ja selber schon graue Haare und hätten unmöglich einen Jungspund aufnehmen können“, sagt Fehlauer, der Sprücheklopfer der Band.

Das Abschiedskonzert

An Tränen beim Abschiedskonzert glaubt er nicht. „Pah, warte es ab!“, antwortet ihm Dué. Die Männer haben eine Überraschung für die Fans vorbereitet. Am liebsten hätten sie den Eintritt kostenfrei gemacht. Aber das funktioniere heute nicht. „Man muss Security, Putzkolonnen, Gema und so weiter bezahlen. Alles Spaßbremsen“, so Dué. „Es ist alles so bürokratisch und schwer geworden, die jungen Bands tun mir leid.“

Sie seien froh, noch die alten Zeiten erlebt zu haben – zusammen. Ob die Freundschaft bestehen bleibt? „Vielleicht schicken wir uns ab und zu mal eine Weihnachtskarte.“ Fehlauer hat das Schlusswort. Und die anderen lachen.

Hier gibt es Tickets

Die Bourbon Skiffle Company gibt am 6. Dezember ihr Abschiedskonzert im Musikzentrum Hannover. Der Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten kosten zehn Euro. Es gibt sie an der Abendkasse oder im Vorverkauf per E-Mail an: karten@bourbonskiffle.de

Von Josina Kelz