Bid Book: Ein dickes, ernstgemeintes Ding

Hannover

Die Darbietung war schon üppig: In den heiligen Hallen eines Kunsttempels wird etwas erhaben präsentiert, das eigentlich nur eine bürokratische Vorgabe erfüllen soll – nämlich die Beantwortung der Fragen zur Kulturhauptstadtbewerbung. Das geht natürlich auch per PC und Drucker.

Hier ist es nun ein veritables Kunstbuch geworden. Ein gewolltes Wunder, in das unendlich viel Mühe geflossen ist – mit viel Liebe zum Detail, wenn da sogar die, Achtung, Fitzbundschlingknotenkettenstichbindung das Buch zusammen hält. Entlegene Hersteller werden bemüht und Hochpräzisionslaser, um den Einband in Form zu bringen.

Das kann überzeugen, wenn man nicht partout der Meinung ist „less is more“. Auf jeden Fall signalisiert dieses dicke Ding: Die meinen es wirklich ernst in Hannover. Was allerdings zählt, ist nicht die durchgestylte Form, sondern der preiswürdige Inhalt. Und auf den wird die Jury setzen – obwohl man gestern aus Berlin gehört hat, dass Hannover noch einmal und schon wieder den Wow-Effekt für sich gepachtet hat.

Mal sehen was die anderen jetzt noch bringen. Magdeburg ist als „Stadt des Vakuums“ dabei. Auf deren Bid Book steht vorne drauf: „Out of the Void – Raus aus der Leere“. Und alles mit PC und normal gedruckt. Irgendwie: Magdeburg hat nichts. Da ist Hannover schon ganz viel weiter.

Von Henning Queren