„Bibi und Tina“ in der Swiss Life Hall: 1400 singen mit

Wenn die Lieder einer Serie ständig aus den Kinderzimmern und Autoradios dudeln, ist es für Eltern überlebenswichtig, dass diese auch nach dem hundertsten Mal hörbar bleiben. Die Dauerbrenner des „Bibi und Tina“-Universums tragen seit den Kinofilmen das Siegel von Ulf Leo Sommer und Peter Plate, Songschreiber von Rosenstolz, Helene Fischer und Sarah Connor. Das bedeutet erprobten Deutschpop auch in der Kindermusik — die Erwachsenen können durchatmen (oder sogar mitsingen).

So auch live in der Swiss Life Hall: Am Montagabend sehen 1.400 Kinder und Eltern, die sich von guter Laune und Mitsingparts anstecken lassen, die Bühnenshow der Pferdefreundinnen in der Swiss Life Hall. Der Soundtrack kommt hier dezent überdreht und mit spaßiger Tanz- und Lichtshow.

Konzert auf Burg Falkenstein droht zu platzen

Mit „Ich bleib hier“ geht der Abend (um 17 Uhr) los, die Hexe Bibi ( Sandra Leitner) kommt durch die Hintertür und will eigentlich nur kurz in Hannover Halt machen, eine „Bratwurst mit Marmelade“ essen. Ihre Clique ist kurzerhand herbeigehext, mit Tina ( Laura Saleh), Holger ( Johannes Huth) und Alexander ( Benedikt Ivo) singt die Halle „Liebe People“ und klatscht fleißig mit, auf der Videoleinwand purzeln die Emojis. Dann die Hiobsbotschaft: Auf Burg Falkenstein, dem Domizil des ziegenbärtigen Adligen Falko (herrlich durch den Wind: Lorenz Liebold) droht ein Sommerkonzert zu platzen, die gebuchten Rotenbrunner Turmspatzen haben Vogelgrippe. Bibi und Co. müssen einspringen und in Hannover bleiben: Sie proben ihre größten Hits mit dem Publikum.

Quelle: Ilona Hottmann

Komische Momente für die Erwachsenen

Mit den Melodien aus den Kinofilmen kann da kaum was schief gehen. „Mädchen auf dem Pferd“ ist ein sommerlicher Popsong à la Cro, „Auf einer Welle“ könnte auch von Rosenstolz sein — den Titelsong „Bibi und Tina“ singen 1.400 laut mit. Bibis Crew spielt lustig ihre Instrumente zum Playback und singt live, komische Momente für die Erwachsenen (mit allerhand Doppeldeutigkeiten) liefert Graf Falko. Sophia von Gelenberg ( Katharina Hierl) ist die Oberzicke vom Dienst: Ihr „Ordinary Girl“ bringt den Glamour aufs Kinderkonzert. Dass die Filmstars, die ein paar Kids vielleicht erwartet haben, nicht dabei sind, lässt sich beim sympathischen Cast verschmerzen. Zu den Großraumdiscoklängen von „Up, Up, Up (Nobody‘s Perfect)“ bleiben viele Sitze leer — da tanzen die Kleinen zwischen den Sitzreihen oder auf dem Schoß ihrer Eltern.

Quelle: Ilona Hottmann

Für „Jungs gegen Mädchen“ lässt Bibi das Hexen sein und packt ihr Loopgerät aus. Zum Beatboxing der Hexe singen die Fans, das Lautstärke-Battle gewinnen natürlich die Mädels, von denen ein paar mehr da sind. Dann taucht Popcorn-Mogul und Bösewicht Hans Kakmann ( Boris Böhringer) auf — der Geschäftsmann mit der fiesen Lache und den unlauteren Methoden will Bibi und Tina das Fest versauen. Doch mit der Hilfe von Kindern und Eltern wird der Abend noch gerettet: Am Ende tanzt die Halle zu einem Medley aus allen Lieblingssongs.

Von Lilean Buhl