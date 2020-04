Bewegend und sehr komisch: Desimo streamt Live-Show aus dem Apollo

Hannover

Er hält es durch. Es fällt ihm nicht leicht, die Fassung zu wahren. Aber Profi ist halt Profi. Matthias Brodowy sitzt am Klavier, vor leeren Reihen und Streaming-Kameras im Apollo-Kino und singt sein Lied für Apoll, diesen Gott des Frühlings, des Lichtes und der Künste, das er für diesen Abend noch einmal überarbeitet hat. „Fürs Erste bleiben wir – im Kino hier alleine/Fürs Erste schwimmen wir zu Euch – im Stream der Zeit“, singt er und zeigt, dass Klöße im Hals auch ansteckend sein kann.

Es ist ein besonderer Moment in einer besonderen Show, ausgestrahlt aus dem – coronabedingt – nahezu menschenleeren Lindener Stadtteilkino. Möglich macht es das Projekt „SaveTheArt“, das der Hamburger Zauberkünstler Jan Logemann ins Leben gerufen hat, damit auch in diesen Zeiten Kleinkunst möglich ist, ohne dass sich die Beteiligten komplett selbst ausbeuten.

„Schön, dass du da bist“

Logemann gewann vergangenes Jahr den „Spezialist“, den Publikumspreis von Desimos Spezial-Club. Die diesjährige Preisträgergala wäre vergangene Woche gewesen. Desimo hätte wieder drei Lieblinge des Jahres geehrt. Und Brodowy hätte die Laudatio gehalten. Nun veranstalten sie einen „Spezialist spezial“.

In diesem Jahr ist alles anders. Wer seinen Eintritt für den Stream (und die Wiederholungen am selben Abend und gestern) gelöst hat, wird, von einer Kamera geleitet, persönlich begrüßt. „Hallo, schön, dass du da bist“, sagt Desimo und führt einen – virtuell zwar, doch ganz persönlich – durch den Backstage-Bereich, am Kamera und Regieteam vorbei, in den Saal.

Auch mal Zuschauer: (von links) Matthias Brodowy, Jan Logemann und Desimo schauen sich die Einspieler der Kollegen an. Quelle: spezial Club Rostalski

Drei Vollblut-Entertainer spielen auf, mit spürbarer Freude. Brodowy singt seine schönen Lieder. Logemann zeigt seine weltmeisterlichen Kartentricks, mit denen er auch beim Kleinen Fest zum Publikumsliebling wurde, und Desimo führt so vergnügt wie erfreut durch das Programm und trickst mit kalauernder Zeitlupe.

Grüße von den Kollegen

Kollegen und Wegbegleiter schalten sich ein, zugeschaltet per Video: Puppenspieler Detlef Wutschik und sein Herr Momsen, Rückwärtssprecher, die Comedians Eure Mütter und Lisa Feller, Bauchredner-Superstar Sascha Grammel und der große Timo Wopp. Und in gleich mehreren Einspielern gibt Kabarettist Sebastian Pufpaff den Schnösel, der nicht eingeladen ist und sich doch aufdrängt.

Es ist eine Gratwanderung zwischen wunderbarer Komik und einer Ernsthaftigkeit, die der jetzigen Situation angemessen ist, allzeit anrührend, bewegend und lustig. „Und eines Tages – der ist gar nicht mal so fern“, hatte Brodowy gesungen: „Seh’n wir uns live wieder – dann ist es soweit“. So Gott Apoll es will.

Drei Fragen an Desimo

Ein ganz spezieller Spezial-Club. Drei Fragen an Gastgeber Desimo alias Detlef Simon.

Wie war es, mal wieder auf der Bühne zu stehen?

Es war einfach toll, das mit diesem Team auf die Beine zu stellen, das sehr professionell und völlig uneitel tagelang an dieser besonderen Show gearbeitet hat, menschlich ganz nah und dabei auf Entfernung. Für uns drei, die wir auf der Bühne standen, war es eine Mischung aus großer Freude und Kloß im Hals. Und die Grundstimmung – wir hängen alle in einer Situation, für die wir nichts können, aber jetzt tun wir einmal etwas – haben wir in einer derartigen Intensität erlebt, dass es mich immer noch wegpustet.

Ihre Überraschungsgäste mussten Sie vermutlich nicht lange bitten, mitzumachen?

Ich habe sie angerufen, und alle hatten offenbar Redebedarf: „Wie geht es euch? Was macht der Club? Seid ihr gesund?“ Bis ich mein Anliegen vorbringen konnte, war oft eine halbe Stunde Gespräch vergangen. Und sie waren sofort dabei und haben sich reingekniet.

Und das Publikum?

Wir haben unser Ziel, die 1000 Zuschauer, auf jeden Fall satt geknackt, und es kommen auf jeden Fall noch welche dazu. Es gab ganz tolle Reaktionen, echte Lobeshymnen. Selbst bei „SaveTheArt“ in Hamburg, die das Ganze ja überhaupt ermöglicht haben, gab es wohl erstmals auch „Zugabe“-Forderungen. Die Resonanz war enorm.

Es gibt noch zwei Ausstrahlungen

