Benefizkonzert für abgebrannte Band Beatbar

Hannover

Auf ihrer Website zitieren sie den Song „Fire“ von Arthur Brown: „Fire, I’ll take you to learn ...“ Galgenhumor. Denn die hannoversche Band Beatbar ist abgebrannt, buchstäblich: Im November 2019 stand ihr Übungsraum in Flammen; das gesamte Equipment wurde zerstört. Doch die Szene hält zusammen: Anfang Januar gibt es ein Benefizkonzert für das Sextett aus Linden.

Lesen Sie hier: Feueralarm in Linden

Schauplatz ist das Bei Chez Heinz, jener Club, auf dessen Cover-Festival Beatbar besagten „Fire“-Song vor gar nicht allzu langer Zeit spielten. Natürlich treten sie auch selber auf und spielen auch Songs vom geplanten Album. Beatbar selbst nennen ihre Musik „Ukipop“ – weil Ukulelen und poppige Melodien ihren Sound prägen, der sich außerdem zusammensetzt aus Indie, Folk, Schrammelrock und 70er-Dance.

Die geplanten Aufnahmen wurden durch das Feuer in dem Hinterhofgebäude in der Lindener Rampenstraße gestoppt – auch das Studio von Gitarrist Eric Limberg wurde dabei zerstört.

Unterstützung bekommen sie von Spvgg. Linden-Nord (Kultschlager) und Ursolar (Funkrock). Weitere Bands für den Abend – Motto: „ Beatbar on Fire“ – sind angefragt.

„ Beatbar on Fire“: am 4. Januar ab 20 Uhr im Bei Chez Heinz. Eintritt: 13 Euro.

Von Stefan Gohlisch