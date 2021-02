Hannover

„Es sollte echt ein Wort für dieses Gefühl geben“, sagt die hinreißende Kirstie: „So was wie Euphancholie. Einerseits zerreißt’s dich vor Glück, gleichzeitig bist du schwermütig, weil du weißt, dass du was verlierst oder dieser Augenblick mal vorbei sein wird.“ Bittersüße Jugend, zwischen Euphorie und Melancholie, so schön, so zart, so verletzlich – Benedict Wells hat sie in seinem Roman „Hard Land“ eingefangen.

Ein Roman wie eine Zeitkapsel. Es geht ins „Heartland“, das konservative bis reaktionäre Herz der USA, in dem bis heute strikt republikanisch gewählt wird, genauer: nach Missouri ins fiktive Kaff Grady im Jahre 1985, wo das Lebens als Jugendlicher besonders hart ist.

Zurück in die Zukunft

Gleichwohl ist es bei Wells Sehnsuchtsort in Raum und Zeit. Der Schriftsteller, 1984 geboren, nähert ihm sich nicht als Zeitzeuge, der er ohnehin nie war, sondern aus einem medial vermittelten Lebensgefühl heraus: dem der US-amerikanischen Coming-of-Age-Filme jener Zeit wie „Stand by me“ oder „Zurück in die Zukunft“.

Das Cover: „Hard Land“ von Benedict Wells. Quelle: Diogenes

Wie viele andere popkulturelle Zitate spielen sie eine große Rolle in dem Roman – Wells pflegt einen Soundtrack zu jedem Werk zu erstellen; hier hört man ihn schon beim Lesen. Und Wells ist ein Meister erster Sätze: „In diesem Sommer verliebte ich mich, und meine Mutter starb“ – so geht es los, und damit ist alles und nichts gesagt. Sam heißt der Ich-Erzähler. Er ist 15 Jahre alt und einsam, wie es die meisten in dem Alter sind, die Mutter schwer krebskrank, der Vater durch Arbeits- und Aussichtslosigkeit ein trauriges Wrack, die Schwester in ein erfolgreiches Leben anderswo geflüchtet.

Der Sommer, den man nie mehr vergessen kann

Dann lernt Sam die schöne, etwas ältere, scheinbar so selbstbewusste Kristie kennen, beginnt, im Kino ihres Vaters zu jobben, und erlebt die ersten Freundschaften, die erste Liebe und den ersten Tod. Und aus den Autolautsprechern dröhnt Journeys „Don’t stop believing“.

Es sei, sagt Wells in einem Interview des Verlags „der Sommer, von dem man später merkt, dass man damals erwachsen wurde – und den man daher auch nie mehr vergessen kann“.

Das Konstrukt gibt Wells die Möglichkeit, eine so allgemeingültige wie spezifische Geschichte einer Jugend zu erzählen. Die Verschiebung in filmische Bilderwelten ist ein Konstrukt, die Gefühlswelt seines Helden ist real. Und wer dabei war, weiß sowieso, dass die 80er eben auch das Jahrzehnt des ungezügelten Wall-Street-Kapitalismus, von Atom-Angst und sehr heißem Kalten Krieg waren.

Umwerfende Wahrhaftigkeit

Der Weg in die fiktive Vergangenheit war für Wells wohl auch ein Weg, mit dem enormen Erfolg des Vorgängers „Das Ende der Einsamkeit“ umzugehen: ausgezeichnet unter anderem mit Literaturpreis der Europäischen Union, 500.000 Mal verkauft, in 37 Sprachen übersetzt. Als er an „Hard Land“ arbeitete und zu Besuch in Missouri war, sei auch einer der wichtigsten Menschen in seinem Leben gestorben, erzählt der Autor in dem Interview: „Auf einmal wurde alles, was fiktiv war, real.“ Es steckt eine umwerfende Wahrhaftigkeit in diesem Buch.

„Na ja“, hat Kirstie gesagt, „vermutlich ist die ganze scheiß Jugend Euphancholie.“ Wer achtsam lebt, bewahrt sich das Gefühl oder zumindest die Erinnerung daran – wie Benedict Wells in diesem wunderbaren Roman.

Benedict Wells: „Hard Land“. Diogenes, 352 Seiten, 24 Euro.

Von Stefan Gohlisch