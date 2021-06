„Beamte“ auf der digitalen Bühne des Schauspiels

Hannover

Ein Dialog wie aus einem Tarantino-Film, eine Schwarzweiß-Ästhetik à la Fellini und eine Verhandlung von Hannah Ahrendts Banalität des Bösen – ein durchweg erstaunlicher Kurzfilm, „Beamte“, feierte am Wochenende Premiere auf der digitalen Bühne des Schauspiels.

Die Pandemie, sie setzte im kulturellen Stillstand auch kreative Kräfte frei, die nicht mehr anderweitig gebunden waren. Und so kam Philippe Goos, Ensemblemitglied am Staatstheater, endlich dazu, diesen Film zu realisieren, dessen Idee er schon lange in sich trug. Gedreht wurde mit kleinem Besteck: Die beiden Rollen wurden gespielt von seiner Frau Lisa Spickschen und Kollege Wolf List. Die Kamera führte ein weiterer Kollege, Mathias Max Herrmann. Schauplatz: eine Lagerhalle.

Eine theatrale Setzung: Denn hier wurde stationär eine allzeit nur behauptete Autofahrt inszeniert. Im Fahrzeug sitzen zwei Beamte eines totalitären Staats der nahen Zukunft auf dem Weg zu ihrer Arbeit, einem staatlich sanktionierten Mord, und reden über Ästhetik, Widerstand und Horoskope. „Die Halle ist für mich auch ein Sinnbild für ein starres System aus dem es kaum ein Entrinnen gibt“, sagte Goos im Nachgespräch per Videokonferenz: „Wie festgefahren ist der Mensch?“

Der 22-minütige Film war nun exklusiv für 24 Stunden auf der Schauspiel-Website zu sehen. Goos hofft auf eine Teilnahme im internationalen Kurzfilmfestival-Zirkus.

Von Stefan Gohlisch