Barocke und syrische Klänge in der Christuskirche

Die Liebe hat unendlich viele Facetten, die Liebe zu anderen Menschen, zur Heimat, vielleicht zu einem selbst und natürlich zur Musik. Und dieses Konzert (initiiert von Danya Segal) brachte Musik, in die man sich nur verlieben kann: die „Songs of Love“ in der ausverkauften Christuskirche.

Barockes und verhalten Arabisches in einem Mix der besonderen Art: Mit dabei waren der weltweit singende Countertenor Valer Sabadus, die syrische Mezzosopranistin Dima Orsho und Hannovers spezielles Barockensemble Musica Alta Ripa – ergänzt um „Friends“.

Virtuoses Schlagwerkspiel

Und diese Musiker brachten gemeinsam über weite Strecken einen reizvollen Sound durch Instrumente wie Duduk, Buzuq und allerlei virtuos gehandhabtes Schlagwerk, das dann auch zu Recht Szenenapplaus bekam.

Im Zentrum stand natürlich die Stimme, die den Liedern der Liebe den entsprechenden Ausdruck gab – in den bekannten barocken Arien von Henry Purcell („ If Love’s a sweet Passion“ aus der „Fairy Queen“) oder sich liebevoll erinnerte an die „Vergessenen an den Ufern des Euphrat“ (von Dima Orsho nach einem traditionellen syrischen Gedicht).

So nah ist sich das Fremde

Die Stimme von Sabadus hatte den geschätzten Schmelz und die Kraft und Herrlichkeit, um den gesamten Kirchenraum zu füllen. Das ebenso Beglückende und Besondere dieses Abends waren allerdings die gemeinsamen Improvisationen mit der syrischen Sängerin.

Und da zeigte sich doch, wie nah fremde Musik sich sein und Menschen zueinander bringen kann. Auch wenn man sich wie hier ein bisschen lockerer macht beim Umgang mit den strengen barocken Regeln. Große Begeisterung, standing Ovations.

Von Henning Queren