Seit einem Jahr stecken wir nun schon in der großen Livemusik-Delle und die Konzertstream-Alternative ist eigentlich nichts Neues mehr, aber für manche dann eben doch noch: Peter freut sich riesig über sein „First Konzert am Lappi“, und neben seinem Chat-Kommentar strahlen vier begeisterte Smileys. Rosa Blaulicht geben derweil ihr Live-Debüt auf der Streamingbühne des Pavillons. Schorsch und George, ein energisches Duo aus Hannover – „Elektro-Punx“, die auf Computer-Drums stehen.

Der Klang ist sauber und transparent: ein knurrender Bass, die Offbeat-Gitarre, dazu elektrisieren Keyboards und Geigen-Samples entschärfen die heisere Stimme. „Zahnrad für Zahnrad“ brüllt der Sänger, die Kameras fangen die Musiker ein; Splitscreen und Überblendungen im Video und Kopfhörer beim Endkonsumenten – eine Option in Sachen Live-Musik.

100 Zuschauer jubeln Zuhause

Doch schade, es gibt keinen Beifall zu hören. Denn die in der Spitze gut 100 Zuschauer sitzen zu Hause, feiern sich und die Clique und bestellen ein Bier beim nächsten Kiosk-Gang. Ein Banner mit „Rassismus tötet!“ hängt vom Keyboard herab und der nächste Song „geht an die ganzen Schwurbel-Verwirrten: Ich will dir nicht erklären müssen, warum es Scheiße ist, die Reichsflagge am Parlament zu hissen!“. Wichtige Worte und musikalische Zitate von Kraftwerk und Joy Division, die Punk-Stimme bellt. Nach einer Umbaupause heißt es „Abgefahren, Achterbahn“. Sänger Mausi grölt zu echtem Schlagwerk und einer verzerrten Gitarre, Kettenfett spucken ihren Punk und Stoner-Rock über die Streamingbühne.

Schwer tätowiert singen sie von „Lack und Leder“ und grüßen die „Freunde an den Mattscheiben“. Kettenfett sind ebenfalls nur zu zweit, doch Lücken füllen sie mit Kraft und Spannung, echte Punkrocker aus Hannover. Felix, Gesang und Gitarre und Hannes, Schlagzeug, spielen harten, kompromisslosen Deutschpunk. Ihre Texte sind meistens ziemlich derbe. Mörtel und Mausi, wie sie sich selbst nennen, rüpeln sich gerne mit ihrer Musik-Mischung aus „Blues und Lametta“ durch die Proberaum-Keller und über die Independent-Bühnen.

„Zwingt die Bonzen in die Knie“ ist dann wohl der „Blues“ von dem sie reden, das „Lametta“ sind die vielen Gitarreneffekte und dichten Instrumental-Parts. „Du hast Glück, du kannst da sitzen, Hefekloß!“, sie behandeln sich auch untereinander nicht besonders freundlich, aber es ist ja auch ein Punkkonzert, und mit ihrem Song „Trink aus“ beenden sie die gut einhundertminütige Stream-Sause im Pavillon. Das war ein abwechslungsreicher Samstagabend, die Message „Support Your Local Kulturlandschaft!“ ist angekommen.

Alle Auftritte sind auf dem YouTube-Kanal des Pavillon zu sehen, die Veranstaltungsreihe PavillON AIR läuft noch bis Ende März.

Von Kai Schiering