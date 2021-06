„Back on Stage“: Jan Delay kommt im August auf die Gilde-Parkbühne

Hannover

Noch ein prominenter Zugang für die „Back on Stage“-Reihe auf der Gilde-Parkbühne: Jan Delay kommt am 31. August – und er bringt seine legendäre Live-Band Disko No. 1 mit.

Delay, eigentlich Teil der Hamburger Hip-Hop Crew Beginner, Jan Delay schöpft in seinen Soloprojekten aus fünf Jahrzehnten meist schwarzer Popgeschichte. Mit Disko No. 1 vermengt er Trap, Funk, Afrobeats, Ska, Arenatechno, Reggae, Rock, Soul und Disco zu einer unwiderstehlichen Mischung.

„Funkyreggaeafroboogielatinskatrap oder so ähnlich“

Gerade veröffentlichte er sein neues Album „Earth, Wind & Feiern“. Die Musik darauf beschrieb er auf Twitter als als „Funkyreggaeafroboogielatinskatrap oder so ähnlich“. In einem Interview sagte er: „Ich wollte in jedem Fall eine positive Platte machen. Gute Laune, Positives, Lächeln im Gesicht, Tanzen, Feiern – nicht, um das andere unter den Teppich zu kehren, sondern um Kraft zu kriegen.“

Das gibt es nun auch in Hannover live zu erleben. Der Vorverkauf für das Konzert startet am Donnerstag um 18 Uhr. Karten gibt es ausschließlich online, zum Beispiel im NP-Ticketshop.

Von wms