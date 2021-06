Hannover

Ja, vielleicht sieht es so aus, das Land von „Milk & Honey“. Das Bett warm, der Kühlschrank voll, singt Kai Wingendfelder. Die Sonne scheint, und Fury spielen. Paradiesische Zustände auf der Gilde-Parkbühne. War irgendwas?

Ja, dann doch. Zwei Jahre haben die Hannoveraner kein Live-Publikum mehr gesehen und umgekehrt, und sie können es kaum fassen, die sieben Musiker auf der Bühne und die 1000 Menschen davor. Die reißt es schon beim Intro des ersten Liedes von den Sitzen, „Letter to myself“ vom neuen Album „Now“. „Applaus – das gibt’s doch gar nicht“, entfährt es Wingenfelder. Entzug auf beiden Seiten.

Von „Radio Orchid“ bis „Now“

Selbstbewusst spielen Fury gleich zehn der zwölf neuen Songs, immer schön reingestreut. Auf „Letter to myself“ folgt „Milk & Honey“ folgt „All about us“ folgt „Radio Orchid“ ... Immer schön alt auf neu und so weiter. Was Erfolg sei, sinniert Thorsten Wingenfelder: „Dass wir hier nach mehr als 30 Jahren stehen und unsere Lieder spielen und ihr es hören wollt.“

Es ist starkes neues Material. Vincent Sorg, der sonst Bands wie die Toten Hosen und die Broilers produziert, hat aus den Jungs einfach mal die ganze Musikgeschichte herausgekitzelt, Clash-Riffs, Beach-Boys-Satzgesänge, Kiss-Hymnen, Oasis-Chöre, alles dabei.

Zur Galerie „Back on Stage“ in Hannover: Fury in the Slaughterhouse rocken die Gilde-Parkbühne.

Gäste haben sie auch. Der Jazzer Gary Winters lässt seine Trompete über „Trapped today, trapped tomorrow“ gleiten wie eine Brise über einen heißen Tag, und so fühlt es sich auch an. Tobias Künzel von den Prinzen singt bei „All about us“ mit. Es komme jetzt auf alle an, mahnt Kai Wingenfelder mit Blick auf die pandemische Lage, die endlich mal Hoffnung macht: „Lasst uns mit diesem zarten Pflänzchen vorsichtig umgehen.“

Gitarrist Christof Stein-Schneider verbindet Lob mit Tadel: „Ich liebe unsere Crew. Ich liebe Hannover Concerts, die das hier organisiert haben. Kranke Scheiße“ sei all das, schmeichelt er: „Aber hier steht ein Wasser; ich will ein Bier!“ Die Stimmung ist gelöst und frei. Gerade die Regeln auf dem Gelände machen es möglich, dass sich die Menschen sicher fühlen und endlich wieder loslassen kann, wenn auch selbst im Stehen immer mit einem Bein am Sitzplatz. Die neue Normalität; so schlecht ist sie hier gar nicht.

Die Setlist Letter to myself Milk & Honey All about us, mit Tobias Künzel Radio Orchid Sometimes (Stop to Call) Replay Then she said Now When I‘m dead and gone Sorry 30 (It‘s not easy) The Beauty 1995 Every Generation got its own Disease Good Luck on your Way Trapped today, trapped tomorrow, mit Gary Winters This will never replace Rock‘n‘Roll Time to wonder Stay clean these Days Kick it out Down there Riding on a dead Horse Won‘t forget these Days Seconds to fall

„Every Generation got its own Disease“. Jede Generation hat ihre Seuche. Er wünschte sich, das Lied sei nicht mehr aktuell, sagt Kai Wingenfelder. Aber das ist es. Und zusammen lässt sich das gleich viel besser durchstehen. Gemeinschaft hilft. Konzerte sind Kraftquellen für Publikum und Künstler.

Manche Lieder sind biografische Wegmarken

Vor allem mit all diesen Erinnerungen. Fury sind nach 35 Jahren für viele Zuschauer nicht nur einfach eine Band; sie haben den Soundtrack ganzer Leben geschrieben. Und Lieder wie „Time to Wonder“ über „Kick it out“ zu „Won’t forget these Days“ sind nicht einfach nur Songs, sondern biografische Wegmarken. Es ist ja immer wieder unfassbar, welche Menge an Hits die Hannoveraner inzwischen angesammelt haben. Und inzwischen haben sie die Egos so weit beiseitegeschoben, dass sie es einfach nur in Freude teilen können. Eine Einheit, auch mit Martin Huch, dem ständigen Gast an der Slide-Gitarre. „Ihr könnt nicht mehr?“, fragt Stein Schneider einmal ins beinahe fassungslos beglückt wirkende Publikum: „Ist okay.“ Man muss genießen können.

„Seconds to fall“ zum Schluss. Ab nach Hause. das Bett ist warm, der Kühlschrank voll. Das Leben: gut!

Von Stefan Gohlisch