Hannover

„Wenn das schief geht, dann sind das meine letzten Worte!“ Oliver Pocher verabschiedet sich und steigt kurz vor 20 Uhr in Langenhagen am Flughafen mit seiner Frau Amira (ist schwanger) in einen Hubschrauber. Zehn Minuten später landen die Pochers landen auf dem Schützenplatz. E-Roller stehen für sie bereit, um das Feld abzufahren: „Servus, Hallo und Moin“, Oliver steigt auf ein Autodach und wackelt mit der ganzen Kiste, er hat die totale Aufmerksamkeit, er ist in seinem Element.

Fans in 1000 Autos sind gekommen. Oliver Pochers „Gefährlich ehrlich Special mit Gästen“ ist der letzte Abend der „ Autokultur aus Hannover für Hannover“. Viermal hat er den Schützenplatz bespielt, an allen Abenden meldete der Veranstalter ausverkauft, das ist der Künstler-Rekord.

Anzeige

Lesen Sie hier: So war der Autokultur-Auftakt mit den Pochers

Weitere NP+ Artikel

Kein Bock auf „Schnulli-Lulli“

„Wir haben kein Bock auf Schnulli-Lulli“, die Pochers legen los, ihr Influencer-Bashing startet mit Gerda Lewis und Kayno, zwei „Content“-Kreativen auf Abenteuerurlaub in Griechenland. Amira spricht schnell, zu schnell – „die sehen alle aus wie ein Tritt in die Tonne!“ und „Untermenschen“, rutscht es ihr raus, das ist grenzwertig, das merkt auch Pocher, der selbsternannte „Godfather of Social Media“, Comedian, Podcaster, Tänzer und Wendler-Fan.

Er ist 42 Jahre alt und wuchs in Altwarmbüchen auf, seine Frau Amira ist 27 Jahre jung. Besonders auf Influencerinnen wie Anne Wünsche haben es die beiden abgesehen. Pocher, das „Allroundtalent“, dreht dabei frei. Über Boris Becker darf er nur sagen, dass der pleite ist. Denn Auseinandersetzungen vor Gericht pflastern seinen Weg.

Lesen Sie hier: Hannover-Concerts-Chef Nico Röger zieht Autokultur-Bilanz

Presswurst und Pyro-Fackeln

Pocher kann lustig sein, kreiselt aber weitestgehend um sich selbst. Die Ausfälle zu Sylvie Meis sind heftig, sexistisch und nicht zu wiederholen, doch wer etwas über Instagram lernen will, ist hier richtig. TikTok-Videos von Kai Pflaume und dem Wendler sind peinlich. Dann endlich – und fast schon erlösend – folgt der Auftritt von Matze Knop, Comedian mit Herz. „So viele Autos, toll!“, findet er. Und wenn Knop mit Pocher wie Lothar Matthäus fränkelt, wird es schlagartig besser, fast surreal.

Mit Gast Alexander Klaws geht der Abend in eine Zeitreise in die frühen Nuller-Jahre der TV-Unterhaltung über. Pocher quetscht sich in Klaws’ „ DSDS“-Finalhemd von 2003, „Presswurst“ entfährt es Amira, und zu Pyro-Fackeln singen sie „Take me tonight“, DJ Mola Adebisi steuert den Beat dazu bei.

Lesen Sie hier: Interview mit Matze Knop

Mit einem Feuerwerk endet es

Dittmar Bachmann, ein alter Freund von Oliver und Comedian aus Garbsen bekommt seine fünf Minuten Bühnenzeit, und wem das alles nicht reicht, dem zeigt Pocher noch kurz seinen entblößten Hintern, und alle gemeinsam singen sie ein Boygroup-Medley.

Sehen Sie hier: Bildergalerie – die schönsten Momente der Autokultur

Pocher würde immer wieder kommen, gesteht er, bevor ein stattliches Abschlussfeuerwerk den Abend vollendet. „ Autokultur aus Hannover für Hannover“ mit 56 Shows und insgesamt 34.000 gezählten Auto-Besuchen war eine richtig gute Idee. Die jetzt leider vorbei ist.

Von Kai Schiering