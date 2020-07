Hannover

Auch der Poetry Slam von „Macht Worte!“ geht auf dem Schützenplatz in eine zweite Runde. Die Ausgangslage ist, von der riesigen Bühne und den 150 zusehenden Autos abgesehen, traditionell: Fünf Poeten treten gegeneinander an.

Moderator Jan-Egge Sedelies rennt zuvor mit Punktekarten über die Parkfläche, denn bei Slams bewertet das Publikum die Beiträge von der Bühne mit ein bis zehn Punkten. Sein Co-Moderator Henning Chadde kündigt die Poeten an: Kersten Flenter aus Linden macht den Anfang, im ersten Slot hat man es traditionell schwer. Flenter liest für stehende Autos über stehende Autos, sein „ Remscheid Revisited“ ist eine Stau-Fantasie, recherchiert während jahrelanger Fahrten auf der A1.

Anzeige

Lesen Sie hier: NP-Porträt von Kersten Flenter

Weitere NP+ Artikel

„Fifty Shades of Beige“

Yannick Steinkellner aus Bochum nimmt die Auto-Atmosphäre auf, sein Dreiteiler über die Formel Eins mit futuristischer Zelebrierung von Speed und Technik, einem Dialog rennbegeisterter Rentner und – das darf nicht fehlen – der gesellschaftlichen Sinnhaftigkeit des Spektakels bekommt lautes Hupen und 85 Punkte.

Amüsiert: Die Moderatoren Henning Chadde (links) und Jan-Egge Sedelies. Quelle: Christian Behrens

Bei dem offensichtlichen Thema bleiben nicht alle. Dominik Bartels aus Helmstedt liest über das Altern. Sein kolumnenhaftes „Fifty Shades of Beige“ variiert er in Runde zwei mit einer Abhandlung über Armut und Reichtum in unserer Gesellschaft – das wärmt Altbekanntes wie Bankergehälter und Pflegekraftmangel für Solidargehupe auf.

Lesen Sie hier: So war der erste Poetry Slam bei der „ Autokultur“

Pathetisch und poetisch zugleich

Besser machen es Tabea Farnbacher ( Bochum) und Florian Wintels ( Bielefeld), die sich ins Finale dichten. Farnbacher lebt die gnadenlose Selbstoffenbarung in einem Steckbrief, der den Kontostand, die Lebergesundheit und die Mobbing-Erfahrungen der Poetin expliziert. Prosagedichte über Pubertät und Instagram schlagen in Sentimentalität um: „Ich will ein System, das das Menschsein erlaubt“, sagt sie am Ende.

Wintels holt den Hauptpreis (eine Pulle Felgenreiniger), die gewitzten Reimstrukturen seines auswendig gelernten und mit Gesten ausgestatteten Vortrags gewinnen das Hupduell am Ende des Abends: Über alles und Nichts dichtet er, eine Apologie des Slammerseins geht über in den Traum von einer fairen Welt. Nicht nur lustig, sagen Chadde und Sedelies zuvor, solle ein Slam sein, sondern politisch, pathetisch und poetisch zugleich – genau diese Mischung wird diesmal belohnt.

Von Lilean Buhl