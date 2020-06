Gentleman jammt auf dem Schützenplatz

Hannover

Ohne die Corona-Pandemie hätte Hannover Anfang Juni nicht auf Gentlemans Tourkalender gestanden. „Wir sollten jetzt eigentlich mit den Fantas auf Tour sein“, erzählt er seinen Fans, die in 400 Fahrzeugen auf dem Schützenplatz vor der Bühne stehen.

Skeptisch sei er gewesen, was das ganze Autokino angeht, gibt er zu. „Aber lieber ein bisschen als gar nichts.“ Zustimmendes Gehupe. „Und irgendwann verstehen wir, dass in dieser Krise auch eine Chance liegt. Also stay positive, aber not Corona positive.“

Anzeige

„Das ist alles so skurril“

Gentleman ist Deutschlands bekanntester Reggae-Künstler. Tilman Otto, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, gehört zu den wenigen Weißen, der es in Jamaika zu Anerkennung in der Szene geschafft hat.

Weitere NP+ Artikel

Fast anderthalb Stunden versucht Gentleman nun, die Emotionen und Vibes in die Autos seiner Fans zu bringen. Und hadert damit spürbar. „Das ist alles so skurril. Ich weiß, Ihr wollt die Emotionen zeigen. Es ist schwierig, aber let’s keep it positive.“ Man beneidet ihn dort oben, weil er sich frei bewegen und tanzen kann.

Auch Autos können wackeln

Sein Sound, für den auch die fünfköpfige Band sowie zwei Backgroundsängerinnen (darunter auch seine Frau Tamika) sorgen, geht direkt in die Beine. Also wird im Sitzen getanzt oder Arme und Reggae-Fahnen aus den Fenstern gestreckt. „Könnt ihr auch mit den Autos wackeln?“, will er wissen. Einige können es tatsächlich.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Gentleman spielt bei seiner Jam-Session auf dem Schützenplatz neben unbekannteren Stücken seine größten Hits: „Intoxikation“, „To the top“ und „It no Pretty“. Auch zwei Lieder von seinem nächsten Album, das auf Deutsch erscheint, singt der Kölner: „Ich glaub an uns“ und „Staubsauger“. Der Sound ist groovy und lässig.

Lesen Sie hier: So war es 2019 mit Gentleman in der Swiss-Life-Hall

Kritik am Establishment

Bei „Superior“ hält es den Pastorensohn nicht länger auf der Bühne – er will endlich die Vibes spüren. Er geht zwischen den Auto herum, verteilt Corona-Grüße, lässt sich fotografieren und legt sich sogar auf Motorhauben.

Mit seinem Cover des Bob-Marley-Klassiker „ Redemption Song“ entlässt er seine Fans in die nicht ganz karibische Nacht. Und beweist einmal mehr, das Reggae nicht nur gute Musik, sondern immer auch Kritik am Establishment ist. „cause no Donald Trump can stop the time...“

Lesen Sie auch

Von Britta Lüers