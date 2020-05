Alle Farben auf dem Schützenplatz

Hannover

„Rot, blau, gelb!“ läuft der Countdown auf dem Schützenplatz, dann rummst „Peanut Butter Jelly“, das Eröffnungsstück, durch die Lautsprecher.

Die Autos schunkeln im Offbeat, Alle Farben, der 34-Jährige DJ aus Berlin-Kreuzberg mit dem bürgerlichen Namen Frans Zimmer, strahlt über das ganze Gesicht. Auch für ihn ist es eine große Freude, endlich mal wieder auf einer Bühne zu stehen.

Das sagt er, das sieht man ihm an. Deep House und Tech House sind sein Metier, feiner Mainstream, Disco-Attacke, gute Laune-Beats und Mitsing-Melodien. Die Fans in den 600 Autos legen sich ins Zeug, sind abgeschnallt, die Augen können sie jetzt auch mal hinter dem Steuer geschlossen halten.

Es ist die 12. Vorstellung der „ Autokultur“, der hannoversche Live-Clou in Corona-Zeiten. Ein kleines Open-Air-Konzert das im Nieselregen beginnt und keiner braucht einen Regenschirm. Nur ein Auto. Fenster auf, Smartphone raus, das Dance-Video ist sicher – „Put your hands up for Detroit“, die Begeisterung lässt sich durch die Bleche erahnen.

„Das macht so einen Spaß hier oben“

Alle Farben schiebt mit seinen Händen, fächelt mit seinen Armen, er dreht Knöpfe an seinem Pult: „ Hannover, ich kann gar nicht aufhören zu lächeln, das macht so einen Spaß hier oben!“.

Etwas trocken gerät seine Stimme, so ganz ohne Effekte im Vergleich zu seinen House-Klängen. Nörgler meinen, das ist wie Autoradiohören auf einem Parkplatz; doch die Dance-Fans bumpen sich ihre Hintern auf ihren Autositzen rund und erfreuen sich an den bunten Mushrooms die über die LED-Leinwände hüpfen.

Alle Farben kann Töne sehen oder Farben schmecken

Virtuelles Lavalampenwachs ergießt sich in Primärfarben aus den Bildschirmen, laden das Gehirn des Zuschauers zum Bade ein. „ Hannover, gebt jetzt alles!“ Und das erledigen die Disko-Karren aus Herford, Hannover und Wolfsburg – Hupen schlägt Tanzen. Die Handys sind im Taschenlampen-Modus, „Ein Sternenhimmel am Boden!“ freut sich Alle Farben und hält sich seine Hand ans Herz. Zimmer besitzt eine pathologische Besonderheit: Er kann Töne sehen oder Farben schmecken.

Ob Fluch oder Segen, kann nur er beantworten. Jetzt steigt er auf sein Pult, Pyro-Flammen stechen dabei in die Dämmerung – „Andale, andale!“. Der Musikproduzent mixt Schlagzeugmaschinen unter Billie Eilishs „Bad Guy“, lässt einen Titel von Milky Chance einfliegen, auch das Remake des Songs „Supergirl“ von Reamonn oder „Titanium“ von Guetta sind kurzweilige House-Verschnitte.

Viel Blinklicht – das war ein großer Spaß mit 90 Minuten Disko-Power.

Von Kai Schiering