Hannover

„Das Schönste wäre“, sagt Kuratorin Ilka Theurich: „Wir müssten diese Ausstellung nicht machen.“ Doch sie müssen halt noch, solange es so festgefahrene Vorstellungen gibt, was „typisch männlich“ und „typisch weiblich“ ist, solange der Glaube vorherrscht, dass die Menschheit sich binär in zwei Geschlechter teilen lässt, und solange Menschen, die anders sind, angefeindet werden. Und darum gibt es nun eben doch am Weidendamm in Hannover die Ausstellung mit dem selbstbewussten Titel „Bye Bye Binary“.

„Elf Künstler“, fasst es Theurich zusammen (und verwendet tatsächlich das generische Maskulinum): „und 13 Gender“. In den Informationen zu den Kunst, Künstlern und Künstlerinnen konnten die Beteiligten die Pronomen angeben, mit denen sie am liebsten ihre sexuelle Identität umschrieben hätten. Das Aufgebot reicht von „sie“ und „er“ bis zu „*sHit* if not ’she’“.

Monkey’s als zweiter Ausstellungsort

Initiiert wurde die Ausstellung vom „kreHtiv“-Netzwerk. Ein zwölfköpfiger Beirat – unter anderem mit Stephan Kaps von der Volkshochschule, Alice Moser (Unesco City of Music Hannover) und Leyla Ercan vom Staatstheater – gewährleistete größtmögliche Diversität. Spektakulärer Schauplatz ist der ehemalige „Weidendamm“-Club, den Philip Friso Hoeksma (Bronco’s) und sein Team seit einem Jahr zu den „Weltspielen“ umbauen. Kommende Woche kommt das Monkey’s am Raschplatz als zweiter Ausstellungsort hinzu.

Ausdrucksvoll: Sur*Limes vor einer Auswahl ihrer Bild-Text-Kompositionen. Quelle: Nancy Heusel

Für Menschen, die am liebsten jedes Gendersternchen auf Erden auf den Mond schießen würden, ist diese Ausstellung wohl nichts. Der Rest kann auf sehr sinnliche und vielfältige Weise ein Spiel mit Identitäten erleben, Gewissheiten hinterfragen lernen, die eigenen Klischees abklopfen. Darum wird die Ausstellung auch von einem umfangreichen Vermittlungsprogramm flankiert.

„Wann verstehst du, dass deine Geschichte nicht die aller ist?“, fragt die Künstlerin Sur*Limes in einem Bild. Skulpturaler, filmischer, performativer, fotografischer Denkstoff – die verwendeten Techniken sind so vielfältig wie Subjekte und Objekt. Man sei aufgewachsen mit sehr festen Bildern geschlechtlicher Identität, sagt die Künstlerin Sophia Lökenhoff: „Ich möchte Gegenentwürfe in die Welt setzen.“

„Bye Bye Binary“: vom 1. bis 29. August in den Weltspielen (Weidendamm 8) und vom 8. bis 29. August im Monkey’s (Raschplatz 11G).

Von Stefan Gohlisch