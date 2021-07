Hannover

Zehn Jahre lang war Daniel Nerlich (42) Teil des hannoverschen Schauspiel-Ensembles. Dann ging er an die Berliner Volksbühne. Nun kann man ihn wieder in seiner Wahlheimat sehen: Am 6. August gestaltet er mit der Big Band Fette Hupe einen literarisch-musikalischen Abend bei den „Sommernächten im Gartentheater“.

Ihre Zeit an der Berliner Volksbühne ist vorüber. Was machen Sie jetzt?

Im Moment mache ich Urlaub. Und die Volksbühne... Das ist ja alles leider auf spektakulär traurige Weise explodiert. Ich bin jetzt frei, mindestens ein Jahr lang. In Luzern mache ich mit Heike Goetze als Regisseurin die Eröffnung der neuen Intendanz, „King Lear“. Ich lerne also gerade, was Freisein bedeuten könnte.

Wie frei fühlt es sich denn an?

Ich kann es noch gar nicht richtig sagen, weil es eben noch sehr kurz ist nach 19 Jahren fester Engagements. Aber wie bei allen Freien ist das im Moment sehr von Corona und den damit verbundenen Sorgen und Nöten geprägt. Andererseits gibt es gerade neue Möglichkeiten der Förderungen, die ich erst noch entdecke.

Gegenwind an der Volksbühne

Von Corona war auch Ihre Zeit an der Volksbühne geprägt. Sie und Ihre Kollegen, die mit Ihnen dorthin gingen, hatten nicht viel Zeit, um zu zeigen, was Sie können und wollen ...

Ein paar Monate lang haben wir unser Bestes gegeben. Die ganzen Spielerinnen und Spieler hatten das Gefühl, dass es wirklich ein sehr stolzes und theaterliebendes Haus ist, und gleichzeitig war der Gegenwind zum Teil sehr hart. Man ist dort schnell mit den Schubladen. Und trotzdem habe ich es als Ehre empfunden, dort zu arbeiten. Doch als wir dann dachten, man könne zum Ende der Zeit noch einmal gegensteuern, kamen die fürchterlichen Enthüllungen ...

Sie meinen die Missbrauchsvorwürfe gegen den Intendanten Klaus Dörr.

Ja. Wenn so etwas passiert, hinterfragt man sich auch selber. Und dann versucht man herauszufinden, wie man damit umgehen kann. Ich glaube, da haben wir als Kollektiv eine gute Lösung gefunden. Das war sehr diffizil und hat auch die letzten Monate geprägt – wobei das Ensemble dabei sehr stark zusammengewachsen ist. Das Wichtigste war die Solidarität mit den Opfern.

Solidarität unter Künstlern

Täuscht mein Eindruck, oder hat Corona tatsächlich viel Solidarität und Sensibilität mit sich gebracht?

Ich glaube, ja. Wobei ich mich manchmal frage, ob man nicht noch viel solidarischer hätte sein müssen. Viele frei Künstler sind seelisch und finanziell auf dem Zahnfleisch gegangen. Ich hingegen wurde durchbezahlt.

Die Kultur scheint inzwischen verstanden zu haben, dass sie etwas lauter als bislang die eigenen Rechte einfordern muss.

Das hoffe ich. Die Kultur muss ihre Nöte und ihre Rechte hörbar machen. Sie ist ein Pfeiler unserer Zukunft. Sie ernährt viele Menschen, nicht nur finanziell.

Brüchige Sicherheiten

Nun kommen Sie mit einem Abend zur Nacht ins Gartentheater, in einer Zeit, die geprägt war vom Tag und weniger von dem, wofür die Nacht steht: dem Exzess, der Undurchsichtigkeit, der Versuchung ...

Ja. Ich glaube auch – so richtig es ist, jetzt wieder die Clubs zu schließen –, dass das Ausgehen etwas ist, was den Menschen fehlt. Unser Abend heißt „In die Nacht“; es geht in die Dämmerung hinein: wenn langsam die Schatten kommen und die anderen Gedanken. Was in diesen Texten, die ich spreche, eingeschrieben ist, und was diese Band genüsslich zelebriert. Die Nacht steht für das Unterbewusste und die Lust, aber auch für Geborgenheit und Liebe. Die Sehnsucht danach lässt sich nicht unterdrücken – die Nacht kommt, ob man nun will oder nicht, sowieso. Und ich sehe durchaus auch eine Dämmerung in der Gesellschaft, die erschüttert ist in ihren Grundfesten, deren Sicherheiten sich als brüchig erwiesen.

Wir haben vor zwei Jahren über Ihren Ernst-Jandl-Abend mit Fette Hupe gesprochen, und da sagten Sie , Ihr Job sei es, die Band zu fordern. Wie gefordert sind Sie?

Ich habe ja schon mehrere Abende mit der Band gemacht, und die waren immer geprägt von viel Improvisation. Das ist eine so tolle, selbstbewusste, konstruktive Kombo, die kann einen echt und sehr genüsslich überraschen. Ich finde das herrlich. Es ist ein Geben und Nehmen.

Von Stefan Gohlisch