Die Arbeit an ihrer Dissertation zu Hannovers Stadtimage brachte Vanessa Erstmann (35) an den Jazz Club. Schnell war die Historikerin dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Seit wenigen Tagen ist sie als Vorstand an der Spitze des traditionsreichen Vereins. Ein Interview zum Amtsantritt.

Wie kommt man als Historikerin zum Jazz-Club?

Wie die Zufälle im Leben so spielen: 2015 über die Recherche zu Hannovers Stadtimage und dem städtischen Imagepfleger Mike Gehrke für meine Dissertation. Ich habe damals 300 Aktenordner erschlossen. Mike Gehrke war kein Mensch, der seine Gedanken groß zu Papier brachte. Er hat 24 Stunden am Tag connected und alles Mögliche gemacht für die Stadtimagepflege und den Jazz. Ich hatte das Gefühl, ich kann seine Person noch nicht greifen. Da hat es mir sehr geholfen, Weggefährten zu treffen. Und dabei habe ich irgendwann auch die Handynummer vom ehemaligen Clubmanager Uwe Thedsen bekommen.

Unvergessen: Stadtimagepfleger Mike Gehrke. Quelle: Frank Wilde

Was war Kernthema der Dissertation: Mike Gehrke, der Jazz Club oder das Stadtimage?

Das Stadtimage. Es ist für Historiker immer ein Bonbon, wenn man einen Quellen-Corpus findet, der noch nicht von Anderen bearbeitet wurde. Für meine Arbeit beschäftigte ich mich grundsätzlich mit der Wechselwirkung von Stadtimage und Identität und wie Image-Politik die Identität einer Stadt verändern kann. Spannend finde ich auch die Frage, welche Rolle Vorurteile dabei spielen – immerhin wird Hannover nach wie vor teilweise ein negatives Image bescheinigt, obwohl wir mit Gehrke den einzigen städtischen Stadtimagepfleger hatten.

„ Hannover hat einen gewissen Minderwertigkeitskomplex“

Böse Zungen sagten: Das hatte Hannover auch nötig ...

Deswegen wurde Gehrke ja auch installiert. Er hat auch viel getan. Aber wir wissen alle: Vorurteile, die sich erst einmal festgesetzt haben, lassen sich nur schwer wieder aus den Köpfen beseitigen. Aber es geht mir nicht nur um Gehrke: Die von mir herangezogenen Quellen reichen zurück bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, als mit dem Aufkommen des Tourismus eine neue Konkurrenz zwischen den Städten entsteht. Hannover hat auch einen gewissen Minderwertigkeitskomplex – wobei das besser wird mit der jüngeren Generation – und der lässt sich zurückführen auf diese Zeit.

Welche Rolle spielte Mike Gehrke bei der positiven Entwicklung?

Das, was ihn zur Imagepflege führte, war das sogenannte Straßenkunstexperiment der frühen 70er Jahre. Gehrke war als Geschäftsführer des Kunstvereins an der Projektorgansiation beteiligt; dort hat ihn Stadtdirektor Martin Neuffer entdeckt und engagiert. Seine Kreativität war für die damalige Zeit ungewöhnlich – vor allem in einer Stadtverwaltung. Mit Neuffer und Gehrke hatten sich zwei gefunden und zumindest für einen gewissen Zeitraum eine Menge bewegt. Sie haben durch die Straßenkunst und durch die Altstadtfeste, durch Schorsenbummel und Roten Faden, letztlich die Festivalisierung des öffentlichen Raums, etwas geschaffen, was sich viele Städte abgeguckt haben. Dadurch bekamen die Hannoveraner ein neues Lebensgefühl. Und der Jazz spielte dabei immer eine Rolle.

Die spielt er heute nicht mehr. Es scheint ein wenig, als habe die Marke Masala, die Weltmusik, ihn ersetzt. Wie sieht es mit dem Image des Jazz Clubs heute aus?

Der Jazz Club ist eine starke Marke, auch international. Hannover gilt auch immer noch als Jazz-Hochburg. Der Jazz Club spielte eine Rolle bei der Bewerbung zur City of Music. Er tut es jetzt wieder bei der Kulturhauptstadt-Bewerbung. Und wir arbeiten daran, dass das so bleibt und sich eher noch verstärkt und dass wir auch ein jüngeres Publikum ansprechen – zum einen durch ein jüngeres Programm, zum anderen dadurch, dass wir sichtbarer werden.

„Für manche wirkt der Jazz Club wie ein Closed Shop“

Stichwort Corona: Wie geht es dem Club gerade?

Der Club hat natürlich auch darunter gelitten, dass wir über Monate keinerlei Einnahmen hatten. Nun müssen wir als kleiner Kulturverein mit noch mehr Umsicht abwägen, was und wie wir veranstalten können. Aber wir werden bestehen können. Wir sind immerhin ein ehrenamtlich geführter Verein und haben dadurch glücklicherweise keine Kosten durch die Geschäftsführung.

Wie groß ist die Hemmschwelle der Besucher, auf den Lindener Berg zu kommen? Es wirkt manchmal so, als sei der Berg umso höher, je jünger die potenziellen Gäste sind.

Dabei ist er gar nicht so wahnsinnig hoch ... Ich habe eher den Eindruck, dass der Jazz Club auf manche wie ein Closed Shop wirkt. Wir versuchen das aufzubrechen, auch mit unserem Booker Gerd Kespohl, indem wir neue Dinge ausprobieren. Wir hatten im vergangenen Jahr zum Beispiel Sepalot da, sonst eigentlich mit Blumentopf ein Hip-Hopper. Da war auch gleich ein ganz anderes Publikum da. Das ist ein Weg, den man weitergehen kann, damit noch viel mehr unterschiedliche Zielgruppen den Weg auf den Berg finden. Außerdem haben wir uns in den letzten Jahren mit neuer Website, Social-Media-Aktivitäten und neuem Club-Design stark modernisiert.

„Die Frage ist: Was machen wir im Herbst?“

Wie oft haben Sie vor Beginn Ihrer Recherchen den Weg gefunden?

Zehnmal vielleicht. Ich komme ursprünglich eher aus der Blues-Ecke, habe aber auch Swing gehört, Frank Sinatra, Louis Armstrong ... viel Funk und Soul. Darum habe ich mich dort immer wohlgefühlt und seitdem viele neue Spielarten des Jazz kennengelernt.

Was ist jetzt Ihre Aufgabe Nummer eins?

Ein Konzept zu erstellen, mit dem wir auch in dieser schwierigen Corona-Zeit veranstalten können. Wir wissen alle, die Open-Air-Phase wird irgendwann vorbei sein. Die Frage ist also: Was machen wir ab Herbst, wenn wir den Club gar nicht oder nur für 40, 50 Leute öffnen können.

Nämlich?

Eine Option wäre, zwei Konzerte hintereinander zu spielen, um mehr Menschen den Genuss von guter Live-Musik zu ermöglichen. Außerdem sind wir mit vielen Kooperationspartnern im Gespräch, wie wir uns für größere Konzerte in den Stadtraum hineinbegeben können. Das haben wir sowieso schon länger im Kopf: einfach mal runterkommen vom Berg. Wir sehen uns als Arbeitgeber der Musiker. Wir wollen veranstalten. Aber wir müssen auch darauf achten, dass wir veranstalten, ohne dass es uns wirtschaftlich aus der Bahn schleudert. Ich bin auf jeden Fall ganz ergriffen davon, wie viele Menschen auf uns zugekommen und Hilfe angeboten haben. Und parallel sind wir natürlich dabei, ein Hygienekonzept für den Club zu erstellen.

„ Hannover hat das Potenzial zu glänzen“

Das ist baulich bei Ihnen nicht ganz einfach, oder?

Das ist zu prüfen. Der Jazzkeller ist nicht allzu groß und verwinkelt, aber wir haben immerhin mehrere Ein- und Ausgänge und können entsprechend umleiten. Was es allerdings für die Atmosphäre bedeutet, wenn nur 40 bis 50 Menschen auf Abstand die Konzerte besuchen dürfen, mag ich mir nur ungern vorstellen. Livemusik lebt davon, dass man miteinander tanzen, lachen und genießen kann.

Blicken wir einmal in die Zukunft und nehmen wir das Kulturhauptstadtjahr 2025: Wo sehen Sie da den Jazz Club, Hannovers Jazzszene und das Stadtimage, falls Hannover den Titel bekommt?

Das kommt natürlich darauf an, was Hannover aus der Chance macht. So ein Titel muss ja auch ausgefüllt werden. Dazu würden wir gerne beitragen – genauso wie wir gerne zu dem Titel City of Music beitragen, ein Titel übrigens, von dem ich glaube, dass er noch besser nach außen getragen werden müsste. Da ist noch Luft nach oben. Daher hoffe ich, dass Hannover im Jahr 2025 nicht nur als Kulturhauptstadt richtig glänzt, sondern auch als City of Music, vor allem nach außen. Ich wünsche mir eine noch bessere Infrastruktur und Vernetzung im Kultur- und Veranstaltungsbereich. Themen, an denen das Kulturbüro aber bereits arbeitet. Hannover hat auf jeden Fall das Potenzial, kulturell weit über seine Grenzen hinaus zu glänzen.

