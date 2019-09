„Auf Wunsch von Herbert“: Kraftvoller Pop der Vorband Oehl

Hannover

Geschmack hat er ja, der Grönemeyer: Seine Vorband Oehl tritt, so werden sie angekündigt, „auf ganz besonderen Wunsch von Herbert“ auf. Das Duo, der Wiener Ariel Oehl und der Isländer Hjörtur Hjörleifsson, haben sich in Salzburg gefunden und sind inzwischen auf Grönemeyers Label Grönland Records gelandet.

Zur Galerie Auf persönlichen Wunsch: Gruppe Oehl begeistert als Vorband von Herbert Grönemeyer in der HDI-Arena.

Für die HDI-Arena haben sie sich verdoppelt. Zu viert spielen sie da, in weißen Anzügen: Popmusik, die fragil und kraftvoll zugleich ist, in den 80ern gründelt und doch ganz heutig ist. Deutschsprachiger Indie trifft nordische Melancholie, als hätten Tocotronic und Sigur Rós eine Romanze. Mit Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard und sogar Harfe bringen sie Lieder wie „Über Nacht“, „Wolken“ und „Keramik“, zart, melodiestark, fast ein bisschen zu süßlich, aber schön. Freundlicher Applaus, der nicht nur höflich ist. Eine Club-Band, die auf großer Bühne nicht ganz fehl am Platz ist. „Allmählich zieht die Kälte ein“, singt Areil Oehl, nicht ohne vorher charmiert zu haben: „Wenn ich mir euch so anschaue, habe ich keine Sorge, dass mir kalt wird.“ Aufwärmen können sie.

Von Stefan Gohlisch