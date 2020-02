Andreas Elsholz zeigt im Neuen Theater „Nackte Tatsachen“

Hannover

Der Vorhang öffnet sich und enthüllt ein seltsames Bild: Zwei Herren mittleren Alters liegen gänzlich unbekleidet und an Handschellen aneinandergekettet auf dem Gästebett. „Warum sind wir nackt?“ – eine durchaus berechtigte Frage, der sich Oliver und Michael hier stellen müssen, in der Komödie „Nackte Tatsachen im Neuen Theater.

Verzweifelt versuchen die beiden Freunde zu rekonstruieren, wie es zu dieser heiklen Situation kommen, wie die Romance in der Bromance überhandnehmen konnte. Eine harte Probe für die Männerfreundschaft, die bis dato mustergültig zu sein schien und geprägt war von Weintrinken, Tennisspielen und dem Sinnieren über den Grauschleier in ihren Ehen.

Feuriges Fummeln

Nervös tölpeln die Herren durch das Gästezimmer, jonglieren mit Kissen und Bettdecken, verdecken mühselig das Adamskostüm, suchen verzweifelt nach Klamotten und dem erlösenden Handschellenschlüssel. Da glucksen und kichern vor allem die Damen im Publikum vor Vergnügen. Zu allem Unheil stößt Olivers Frau Emily ( Julia Klawonn) unerwartet zum Filmriss-Tatort dazu, und das große Ausreden-Pingpong nimmt seinen Anfang.

Doch nicht nur die beiden Herren versuchen sich mit einem Lügenkonstrukt aus der misslichen Lage herauszuwinden, auch Emily gerät in Erklärungsnot, als sie von Oliver und Michaels Gattin Nicole ( Janine Bossecker) beim feurigen Fummeln mit Michael ertappt wird.

Perfektes Timing

Schnell wird klar, dass unter den zwei Paaren fleißig über Kreuz geschmust und gebusselt wird. Betrügen oder Betrogenwerden – das ist hier die Frage. Oder eine der vielen Fragen, die es für alle Beteiligten nebst Publikum zu klären gilt.

Regisseur Florian Battermann gelingt es, die schwungvolle Komödie der kanadischen Autorin Kerry Renard auf den Punkt zu inszenieren. Er und sein vierköpfiges Ensemble ruhen sich nicht auf dem Männer-Frauen-Heckmeck und Ausredenhagel des Stückes aus, sondern legen besonderen Wert auf kleine, feine Gesten und ein perfektes schauspielerisches Timing.

„Männer sind Schweine“

Andreas Elsholz hat sich schon längst aus den „ GZSZ“-Fängen seiner Paraderolle des Heiko Richters befreit und verleiht dem Anwalt Oliver eine liebenswert-egomanische Note. Kollege Jens Knospe trottelt sich ebenso charmant und dabei mimisch detailverliebt durch das prekäre Hangover-Setting. Und Julia Klawonn und Janine Bossecker spielen sich gekonnt durch die gesamte Bandbreite weiblicher Klischeetypen. Die eine von verführerischer Liebhaberin bis zur wütenden Furie, die andere von weinerlicher Mimose zum intriganten Luder bis hin zur Girlpower-Feministin.

Am Ende, so viel sei verraten, verbünden sich die beiden Damen und lassen ihre Gatten mit einem saloppen „Tschüss Jungs! Kopf hoch!“ links liegen. „Männer sind Schweine“ und „Männer“ - der Soundtrack zum weiblichen Befreiungsschlag kommt von den Ärzten und Herbert Grönemeyer. Was den Herren nun noch bleibt, ist, sich erneut den nackten Tatsachen des Morgens zu stellen. Und das vertrauter als gedacht.

Bis 2. Mai im Neuen Theater.

Von Aline Westphal