Hannover

In der allergrößten Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Manchmal sogar viel besser. Findet zumindest Andreas Dorau. Und bei Musik geht es ihm ganz eigentlich: Wer braucht schon Strophen, wenn er nur Refrains bekommen kann? Zumal in Zeiten des Internets, in denen die Aufmerksamkeit immer mehr abnimmt? Aus der Idee heraus hat der ewige Deutschpop-Erneuerer etwas ganz Altmodisches gemacht: ein Album. „Das Wesentliche“ (Tapete Records) heißt es.

Es geht schon gut los: „Nein ist ein trauriges Wort, fast wie ein Schlussakkord“, singt der inzwischen 55-Jährige, während im Hintergrund ein Shangri-Las-Chor säuselt: „Doch manchmal muss es sein, sag’ einfach deutlich Nein!“ So lebensbejahend ist man noch nie zu Begrüßung verabschiedet worden. Es folgen unter anderem herrlich repetitive 70er-Jahre-weltraumdisco („Unsichtbare Tänzer“), Beat („Du bist eine Insel“) und Bubblegum-House („Naiv“). Songtitel voller dadaistischer Weisheit dabei: „Menschen tragen graue Hüte“ etwa, im heiteren Surfsound dargebracht.

Es ist alles so schön Low-Fi hier und dennoch üppig, so retro und. Ein ganzer Strauß hinreißender Melodien, wie es schon das blumige Covermotiv suggeriert. Die Anmutung ist heiter, lässt die Mundwinkel nach oben sausen, während man bei manchen Texten tief seufzt: „Gebrauchtes Herz – günstig zu verkaufen etwas lädiert vom öfter mal Saufen. Ihm hat es leider wenig Glück beschert. Vielleicht war es zu groß oder einfach verkehrt.“ Da tun sich in vorgeblicher Naivität Abgründe auf.

Ein froher Melancholiker tobt sich aus, in 15 Songs, die so knapp sind, dass sie gar nicht langweilig werden können. „Was immer du auch vorhast“, heißt es im letzten Lied: „Lass es bitte sein.“ Was ganz klar nicht für dieses famose Album gilt.

Von Stefan Gohlisch