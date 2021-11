Hannover

Der Augenblick ist nur eine hauchdünne Membran zwischen Vergangenheit und Zukunft, die Zeit nicht linear, sondern ein Kontinuum. Was war, prägt unweigerlich, was wird. Von all dem erzählt im Schauspielhaus Alice Birchs „Anatomy of a Suicide“ in der Regie von Lilja Rupprecht.

Ein feines Gespinst bedeckt alle Objekte auf der Bühne (Anne Ehrlich), auf der Schicksale umeinander kreisen, Mobiliar aus dünnen Gerüsten und Gaze, kaum belastbar, eine brüchige Existenz. Von ganz viel Leben erzählt dieses Stück, vor allem aber von Geburt und Tod, dem selbstgewählten, was es zu einem heiklen macht, das durchaus eine Triggerwarnung verdient.

Drei Frauen in ihren 20ern

Drei Frauen stehen zeitgleich im Zentrum: Carol, Anna und Bonnie, Großmutter, zwei Mütter, drei Töchter, aber vor allem Menschen in ihren 20ern mit all ihrem Träumen und Defiziten, die sich überschneiden und verweben sich. Zwei von ihnen werden sich umbringen. Meisterhaft, wie eine Fuge, ist dieses Stück konstruiert. Man muss diese Fuge zum Klingen bringen, und das tut dieses großartige, große Ensemble.

Telefoniert Carol im Hintergrund, antwortet Bonnie am vorderen Rand der großen Drehscheibe auf eine ganz andere Frage und doch genau auch auf ihre, über eine Generation getrennt und doch in Traurigkeit vereint.

Viel Schuld, keine Sühne

Sabine Orléans, Amelle Schmerk und Caroline Junghanns spielen diese drei so unterschiedlichen Frauen zum Niederknien. Man muss diese Fuge zum Klingen bringen. Dieses große und großartige Ensemble tut es. Und dank der hinreißenden Şafak Şengül und Sebastian Jakob Doppelbauer als Annas und Bonnies Liebende, wird es durchaus auch mal komisch.

Und oben baumelt die Schlinge: Szene aus „Anatomy of a Suicide“. Quelle: Kerstin Schomburg

Sonst ganz viel Schmerz, Schuld, keine Sühne. „Tut mir leid“ ist der wohl am häufigsten gesprochene Satz des Abends. Sie können nicht anders und würden es gerne. Das hinterlässt tiefe, tödliche Kratzer auf dem Firnis der Selbsterhaltung. So freiwillig ist ein Freitod nicht, wenn sich der Blick unausweichlich auf das eigene Leid verengt.

Die mörderische Krankheit Depression

Wie ein Damoklesschwert hängt eine Schlinge über der Bühne – getragen von Luftballons, ein starkes Bild für diese Inszenierung, die nie leichtfertig, aber doch überraschend leicht mit der mörderischen Krankheit Depression umgeht. Rupprecht weicht radikal ab von der recht starren Inszenierung der Londoner Uraufführung von 2017, die von vielen Bühnen, auch in Deutschland, übernommen wurde.

Dort agierten die Frauen nebeneinander vor einer betongrauen Wand. Bei Rupprecht ist alles im Schwung, drehen sich Bühne und Rad der Zeit, überlagert von Livevideos und Bedeutungsebenen. Ein bisschen mehr Spielpraxis dürfte die eine oder andere Drehung zu viel tilgen.

Das Erbe der Eltern lebt fort

„Geh’ nicht!“, fleht Carol ihre hartherzige Schwägerin (Irene Kugler) an und sagt es wohl auch zu sich selbst. Sie, die dramatisch Frühvollendete mit dem Aussehen eines Filmstars, verliert sich zwischen dem Wahren der Haltung und dem Halten und Stellung und scheitert an den Ansprüchen ihrer Umgebung Anna, die hauptsächlich anders sein will, verirrt sich in ihren eigenen: Das Erbe der Eltern lebt in einem fort, auch und gerade, wenn man sich von ihnen abzusetzen versucht.

„Lebe dein Leben groß“, gibt Carol ihr als junges Mädchen (Julia Peschel) mit auf den Weg. Worin sich Anna verliert, gelingt es vielleicht Bonnie: indem sie in aller Autonomie und Härte zu sich selbst den Kreislauf durchbricht. Denn das ist der einzige Ausweg aus dem Tod: Leben.

Haben Sie oder Bekannte Suizidgedanken?

Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (evangelisch)

(0800) 111 0 222 (römisch-katholisch)

(0800) 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche)

Von Stefan Gohlisch