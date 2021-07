Analog wie digital: Mädchenchor Hannover begeistert auf dem Messegelände

Hannover

Rückkehr mit Ausrufezeichen: Endlich war der Mädchenchor Hannover wieder live zu erleben – und bewies in der „H’Up“-Location auf dem Messegelände, dass er nicht nur nichts verlernt hat, sondern durch die Krisenzeiten womöglich auch noch stärker geworden ist.

Es handelte sich um ein Hybrid-Konzert, das zusätzlich per Stream übertragen wurde. Gute Sache; allerdings erwies sich einmal mehr, dass die Erfahrung vor Ort letztlich doch nicht zu toppen ist. Auch wenn der Chor unter den gegebenen Bedingungen noch nicht wieder in volle Stärke antreten kann.

Übergabe der Leitung ist gelungen

Die schrittweise Übergabe der Leitung von Gudrun Schröfel zu Andreas Felber vor einigen Jahren ist bemerkenswert geräuschlos über die Bühne gegangen. Nach wie vor können die Programme einen Spaziergang durch mehrere Jahrhunderte bieten und mit Überraschungen aufwarten, nach wie vor sind Stimmführung und Klangkultur hervorragend, auch im internationalen Maßstab.

Diesmal ging‘s mit Rossinis „La Speranza“ gleich facettenreich los, bevor vergleichsweise exotischere Töne ins Spiel kamen – Heinrich von Herzogenberg (1843–1900) ist jedenfalls kein Dauergast in den Konzertprogrammen. Schade eigentlich, warteten die hier vorgestellten fünf Lieder doch mit einigem Abwechslungsreichtum auf, und auch hinter einem Titel wie „Das Vöglein“ lauerte erheblich mehr als belanglos Neckisches.

Dass der Chor keine Herausforderung scheut, wurde bei Petr Ebens „Griechischem Wörterbuch“ sehr deutlich, als es binnen weniger Minuten die Bandbreite menschlicher Stimmungen von der Kampfgier über die Liebe bis zum Glück zu durchschreiten galt – großartig, besonders die Abteilung Zwist nach dem Motto „kurz und schmerzhaft“.

Begeisterter Applaus und stehende Ovationen

Fantastisch auch die zeitgenössischen geistlichen Kompositionen, bei der sogar einzelne Worte wie das weiche „dulcis“ in Josu Elberdins „Salve Regina“ Punktlandungen sein konnten. Und da ein Mädchenchor-Konzert ohne choreographische Momente ein Ding der Unmöglichkeit ist, gab es entsprechende Einlagen bei Gershwins „Fascinating Rhythm“ und der zweiten Zugabe „I Say A Little Prayer“.

Zwischendurch ließen Video-Einspielungen die Mädchen auch sprechend zu Wort kommen – sie berichteten von ihren Proben-Erfahrungen im Lockdown und lieferten durchaus routiniert Programm-Ansagen. Eine schöne Ergänzung, und überhaupt musste man Minuspunkte an diesem Abend mit der Lupe suchen: Herzogenbergs „Tanzlied“ klang einen Tick verhudelt, ein- oder zweimal stimmte die Balance in den hohen Lagen nicht hundertprozentig, und in eine der besagten Ansagen rutschte dieses ebenso modische wie sinnfreie „genau“.

Was das Publikum zu Recht nicht von begeistertem Applaus und einzelnen Ovationen im Stehen für die Mädchen, Chorleiter Felber und Pianist Nicolai Krügel abhielt.

Von Jörg Worat