Für das Ambiente gibt es extra Applaus. Allein sieben Tannenbäume hat Elena Vonderau, Bühnenbildassistentin am Staatstheater, auf die Spielfläche des Schauspielhauses wuchten lassen, dazu unzählige Geschenke, Plüschaffe und Teddy in Überseekoffern und Schaukelpferd. Eine bezaubernde Kulisse für die Adventslesung „Alle Jahre schon wieder“.

„Ein amüsanter, kurzweiliger Abend“ erwarte das Publikum bei dem Programm des – auch aus dem Fernsehen bekannten – Schauspiel-Ehepaars Rudolf Kowalski und Eva Scheurer, so die Ankündigung,. Im Wechsel lesen sie Texte von Hanns Dieter Hüsch bis Jan Weiler, kabbeln sich liebevoll in ihrer Weihnachtsneckerei. Und dazu variiert Jazz-Pianist Jürgen Bleibel festliche Lieder, teils zur Unkenntlichkeit. Intendantin Sonja Anders nennt es ein „Zuckerl für die Abonnenten“.

Eine Orgie von Ohrfeigen

Ein solches muss nicht jedem munden; Geschmack ist eine Bandbreite. Sicher im Duktus, nicht immer in der Aussprache („Lemetta“ ...) präsentieren sie einen bunten Teller an mal mehr, mal weniger Festlichen. Vorwiegend heiter, gerne auch mal zotig, mit einer besonderen Vorliebe für Eskalationen wie in Jürgen Theobaldys „Morgenröte eines Schlendrians“ samt einer genüsslich geschilderten „Orgie von Ohrfeigen“. Am Ende brennt die ganze Stadt ab.

Vor der Pause scheitern sie noch nach Textbuch daran, einen Witz zu erzählen. Auch die Vorlage ein Streitpunkt: von Heinz Erhardt oder Kurt Tucholsky? Egal, Hauptsache Italien. Immerhin, sie klären es noch auf: Tucholskys „Ein Ehepaar erzählt einen Witz“.

Das verborgene Wort

Ähnliche Indifferenz bei der Auswahl der Texte: neben knappem genialen Wortwitz eines Robert Gernhardt auch den länglichen, dankbarerweise dreigeteilten Schwank wie „Der Weihnachtsdackel“ Herbert Rosendorfers und eine furchtbar gut gemeinte, also: furchtbare Moral von der Geschicht’ aus Ulla Hahns „Das verborgene Wort“. Es geht um ein schwarzes Püppchen mit Bastrock im Rheinland, und es fällt sogar das N-Wort, schlimmer noch: das N-Wörtlein.

Aus der Pause geht es mit einem Quiz (zu erraten ist „White Christmas“, anhand der deutschen Übersetzung und einer besonders verrätselten Version Bleibels). Dass Scheurer das Publikum gegendert als „Kandidat:innen“ anspricht, ist als Witz gemeint und wird auch so verstanden. Viel alte Bundesrepublik im Programm. Weihnachten bedeutet halt auch Tradition und gute Miene. Die Bühne war wirklich schön.

Von Stefan Gohlisch