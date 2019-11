Alexa Hennig von Langes Weihnachtswunder

Hannover

Da stehen sie ratlos vor dem verschlossenen Elternhaus. Tamara, Ingmar und Elisabeth, längst erwachsen und doch so kindisch, haben sich am Heiligmorgen mächtig in die Haare gekriegt. Jetzt wollen sie sich endlich einmal aussprechen, untereinander und mit Mutter und Vater. Doch die sind einfach nicht da. Es ist nicht einfach für „Die Weihnachtsgeschwister“, im neuen Roman von Alexa Hennig von Lange.

Die Hannoveranerin ist seit ihren Zeiten als Popliteratin („Relax“) Spezialistin für Milieustudien der neuen Mittelschicht. Drei Lebensentwürfe lässt sie beim fragilsten aller Feste aufeinander prallen.

Sehnsucht nach Harmonie

Da ist Elisabeth, beruflich erfolgreich, aber privat unstet. Tamara, gefangen in ihrer Vorzeigefamilie. Ingmar, der ewige Weltverbesserer, der kaum verstehen kann, dass sein richtiges Leben nicht zur Allgemeingültigkeit taugt.

Und sie alle haben ihre Partner und Kinder dabei und darüber vergessen, was sie einmal zusammengehalten hat. Und sind bass erstaunt, dass die alten Muster nicht mehr funktionieren. Gewollt haben sie das alle nicht. Aber jetzt stecken sie fest, voll gut versteckter Sehnsucht nach Harmonie.

Die Familie hält zusammen

Hennig von Lange erzählt auf kompakten 160 Seiten, in ihrem klaren Stil, dessen Präzision gar zu oft mit Einfachheit verwechselt wird. Vor allem hat sie wie immer ein untrügliches Gespür dafür, wie kindliche Verletzungen ein Leben lang anhalten können. Und sie ist nicht zu schade, am Ende noch für ein kleines Weihnachtsmärchen zu sorgen.

Es ist ein Buch über Weihnachten, über das Fest der Liebe, deren Kraft man an diesen Tagen so leicht vergessen kann, über die Verlässlichkeit von Traditionen und über den Zusammenhalt der Familie. Das mag auch kitschig sein. Vor allem aber ist es: schön.

Alexa Hennig von Lange: „Die Weihnachtsgeschwister“. Dumont, 160 Seiten, 18 Euro.

Ausschnitte aus ihrem Buch liest Hennig von Lange am 15. Dezember in der Kreuzkirche: bei dem Konzert „Have yourself a jazzy little Christmas“. Los geht es um 19 Uhr. Karten kosten 15 Euro.

Von Stefan Gohlisch