Alexa Hennig von Lange über „Die Wahnsinnige“

Hannover

„Irgendwann dachte ich, es stimmt etwas nicht mit mir““, erinnert sich Alexa Hennig von Lange an ihre Zeit als junge Frau. „Sie war nie auf die Idee gekommen“, legt sie nun ihrer Protagonistin Johanna in Gedanken an ihren Gatten in den Mund, „dass vielleicht mit Philipp nicht etwas stimmt.“ Philipp I. aus dem Hause Habsburg, genannt der Schöne, und Johanna von Kastilien – vor allem die Geschichte dieser Frau, die man „Die Wahnsinnige“ nannte, erzählt Hennig von Lange in ihrem neuen, gleichnamigen Roman.

„Ich habe mich ihr sehr, sehr nahe gefühlt“, erzählt die in Hannover aufgewachsene Schriftstellerin, die heute mit Mann und fünf Kindern in Berlin lebt. Ihr erster Freund habe ihr eines Tages das Buch „Wahnsinnsfrauen“ geschenkt, in dem die Geschichten historischer Figuren wie Jeanne d’Arc, Camille Claudel oder eben Johanna von Kastilien erzählt werden, Frauen der Weltgeschichte, die sich ihrer Zeit so sehr nicht anpassen wollten, dass man sie als verrückt erklärte.

Anzeige

Lesen Sie hier: Alexa Hennig von Lange – wie Familie gelingen kann

Weitere NP+ Artikel

Eingesperrt, 50 Jahre lang

„Mein Freund meinte, ich würde mich vielleicht darin wiedererkennen“, sagt Hennig von Lange. Meinte er es als Kompliment? „Ich glaube eher, es war ein Hilfeschrei“, sagt Hennig von Lange amüsiert: „Aber ich wurde in meinem Eindruck bestätigt, dass etwas falsch ist im Verhältnis zwischen Mann und Frau, dass es etwas Grundsätzliches gibt, was Frauen an den Rand bringen kann, wenn sie sehen, dass ihre Bedürfnisse nicht gewollt oder als unangemessen betrachtet werden.“

„Die Wahnsinnige“ von Alexa Hennig von Lange. Quelle: Dumont

Johanna von Kastilien, die zwischen 1479 und 1555 lebte und – wie damals üblich – als politische Verhandlungsmasse verheiratet worden war, warf man ihre angeblich krankhafte Eifersucht vor, weswegen sie erst von der Mutter, dann vom Mann, schließlich vom Sohn eingesperrt wurde, 50 Jahre lang.

Lesen Sie hier: Alexa Hennig von Langes Weihnachtswunder

„Hatte sie nicht vielleicht Grund dazu?“

„Es wird nie gefragt“, sagt Hennig von Lange heute: „Hatte sie nicht vielleicht auch Grund dazu?“ Der schöne Philipp war ein notorischer Schürzenjäger, bekannt für seine zahlreichen Mätressen. Hennig von Lange: „Wieso wird das männliche Verhalten nicht in Frage gestellt? Wieso wird nicht gefragt, ob es der Frau nicht wahnsinnig weh getan hat? Genausogut könnte man sagen: Damals wurden halt Menschen auf dem Scheiterhaufen verbrannt – hat denen das weh getan?“

Die Recherchen zum Buch führten die 47-jährige Hennig von Lange mit der Familie an historische Schauplätze und in Archive – „und dann musste ich beim Schrieben alles wieder vergessen, um das Buch nicht zu überladen und bei dem Gefühl der Nähe zu bleiben“. Und so konzentriert sie sich auf einige entscheidende Lebensjahre Johannas.

Lesen Sie hier: Alexa Hennig von Langes „Kampfsterne“

Geschmack am Historischen gefunden

Hennig von Lange gelingt in ihrem schmalen Buch tatsächlich so etwas wie eine Ehrenrettung: Johanna ist bei ihr eine Frau mit sehr modernen, vielleicht aber auch nur universellen Gefühlen, die ernsthaft liebt und betrogen wird, die sich von ihrer Mutter emanzipieren und die eigene Mutterrolle akzeptieren muss.

Sie habe Geschmack an historischen Figuren gefunden, erzählt die Autorin. Dabei habe am Anfang doch nur ein Gedanke gestanden: „Wie kann ich mich in einer Frau hineinfühlen, die vor 500 Jahren gelebt hat? Wie sich herausstellte, besser als in mich selbst.“

Alexa Hennig von Lange: „Die Wahnsinnige“. Dumont, 208 S., 20 Euro.

Von Stefan Gohlisch