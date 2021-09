Die Berliner Punkrock-Band Die Ärzte („Noise“) hat die noch in diesem Jahr geplanten Konzerte der „In The Ä Tonight Tour“ komplett abgesagt. „Heute ist ein schwarzer Tag“, hieß es dazu am Montag auf der Homepage der Band von Bela B (58), Farin Urlaub (57) und Rodrigo Gonzalez (53).