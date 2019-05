Hannover

Aeham Ahmad und Edgar Knecht haben 2017 den Creole Global Music Contest gewonnen und dürfen nun beim Masala-Weltbeat-Festival im hannoverschen Pavillon auftreten. Gut 200 Weltmusik-Bummler sind gekommen, sie kennen Ahmads Biografie und die musikalische Güte des gesamten Quartetts.

Denn neben den beiden Pianisten, klingen und schwingen Kontrabass und Perkussion. Noch wichtiger ist allerdings der besondere Gesang von Ahmad – fast feminin hoch, dabei unglaublich sauber, seine langgezogenen Vokale hallen durch den Großen Saal. Knecht ist der Mann für das Solieren, er spielt auch die arabisch beeinflussten Tonleitern.

Das Quartett hat sich auf eine Melange aus Melodien aus dem Nahen Osten sowie auf deutsche Volkslieder spezialisiert. So wandert nach Ahmads Weise von „Abu, the Waterman“ eine Interpretation von „Es waren zwei Königskinder“ durch den dunklen Saal. „Tiefe Wasser“ nennt Knecht diese Arbeit.

Das genial gespielte und akzentuierte Schlagzeug ist manchmal kaum zu hören, die Becken hauchen wie der Wind, die Besen streichen bedächtig über die Felle, dazu beeindruckt das Kontrabasssolo mit viel Glissando. „Song without Name“ – diese musikalische Erinnerung an Ahmads syrische Freunde kann nicht betitelt werden, denn: „Worte können nicht beschreiben, was Gefühle ausrichten. Musik schon“.

Mit einem Lied aus dem Dreißigjährigen Krieg, „Es ist ein Schnitter, heißt der Tod“, tauchen wir in eine Stimmung ein, die mehr als 400 Jahre alt ist. Ahmad zerrinnt dabei fast in Demutsgesten, faltet seine Hände, klopft sich auf sein Herz und senkt seinen Kopf.

Weltweite Bekanntheit erlangte er als „Pianist in den Trümmern“: Als palästinensischer Geflüchteter spielte er in den Ruinen der zerstörten Stadt Damaskus Klavier. Über das Internet und erlangte er schnell internationale Aufmerksamkeit, seit 2015 lebt er mit seiner Familie in Deutschland.

Es ist stark zu spüren, dass der junge Ahmad seine Heimat vermisst und in sich trägt. Mit „Auf den Wellen des Meeres/To those in the Waves“ werden die Wege der Flucht über das Mittelmeer eindrucksvoll beschrieben.

In blauem Licht stellt das Quartett Lied-Variationen in Jazz vor, Schlagzeuger Tobias spielt ein Percussionsolo auf seinen Wangen, schnipst und klatscht mit seinen Händen zu „Die Gedanken sind frei“. Hier werde die „humanistische Tradition des Volksliedes in Deutschland“ bewiesen, lobt Knecht.

Während Ahmad sanft und introvertiert spricht und agiert, lässt Knecht seinen Gefühlen freien Lauf. Er schüttelt sich und wackelt mit dem Kopf zu seinen Soli. Eine arabische Ballade spielen sie zu zweit an einem Piano – Völkerverständigung und Bruderliebe, ein Beweis mehr dafür, was Musik leisten kann.

Von Kai Schiering