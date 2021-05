Hannover

Es wurde aus der Not geboren und ist ein feines Online-Event geworden: Die Internationale A-cappella-Woche Hannover, fand erstmals digital statt – als eintägiges Online-Festival. Da nämlich die Ausgabe zum 20-jährigen Jubiläum nun schon zum zweiten Mal wegen der Corona-Virus-Pandemie verschoben werden musste: Das ehrenamtlich arbeitende Lausch Kultur-Festivalteam um Festivalmitgründer Roger Cericius wollte mit diesem „Meet up“ den Kontakt zwischen den Künstlern, Organisatoren, Unterstützern und dem Publikum aufrecht erhalten.

Das ist mit dem sechsstündigen Stream bestens gelungen. Und hatte seinen ganz eigenen Charme. Was daran lag, dass zwischen allen Beteiligten spürbar ein über Jahre gewachsenes, freundschaftliches, ja, herzliches Verhältnis besteht.

1300 Anmeldungen aus 14 Ländern

Auf dem Programm standen: Musik, Infos, Plaudereien, Chats, Musik, Gespräche und Interviews mit Video-Ausschnitten. Dabei waren neun Vokal-Ensembles, die auch im nächsten Jahr live dabei sein werden: die King’s Singers (England), Ringmasters (Schweden), Viva Voce (D), Basta (D), Jazzation (Ungarn), Gabriel Crouch (USA), Voces8 (England), Anders (D) und Trio Mediaeval (Norwegen/Schweden).

Aus 14 Ländern waren über 1300 Anmeldungen eingegangen, im Schnitt waren 400 Gäste zugleich eingeloggt, die sich zuschalten konnten, Kommentare gaben Lob spenden und Fragen stellen konnten. Es gab eine schön gestaltete Benutzeroberfläche mit Buttons für drei virtuelle Bühnen, Tagesprogramm-Liste (Zeit- und Bühnenplan) und weitere Infos. Jeder Beitrag dauerte 45 Minuten. Drei Online-Performances liefen parallel zu anderen Auftritten. Insgesamt war alles kurzweilig, sympathisch, locker, interessant, vielfältig – und bereitete Freude.

„Wundertüte“ als Programm

„Ist heute ’ne Wundertüte“, wie Nico Derichs, einer der Moderatoren, scherzhaft sagte, denn die Organisatoren kannten die Inhalte der Ensembles auch noch nicht. Höhepunkte waren die Gesangsdarbietungen. Wunderbar der Auftakt, ein besonderer Konzertmitschnitt von den King’s Singers aus der St. Giles Church in London und eine Welt-Premiere. Wundervolle, exakte Gesänge, enorme musikalische Bandbreite.

Ansprechend: Das Menü. Quelle: Screenshot

Herrlich erklangen kontemplative Lieder, wie „Te lucis ante terminum...“ (englische Renaissance), und auch bewegte moderne Stücke. Gänsehaut bei ihrem berührenden Lied „And so it goes“, das sie 2020 zusammen mit dem „Stay At Home Choir“ aus über 50 Nationen online gesungen haben – alles Einzelaufnahmen. Im Interview danach erzählen Tenor Julian Gregory und Countertenor Patrick Dunachie von ihrer Arbeitsweise und vom K.S.-Ensemble-Klang.

Von Alter Musik zu McCartney

Ungemein kraftvoll der Gesang des Barbershop Quartetts Ringmasters aus der Sofia Kirche in Stockholm. Ihre 2020er-Aufzeichnung riss mit. Tolle Versionen von „Tonight“ (aus der „West Side Story“) und Paul McCartneys „Blackbird“, super ihr „Bells of Notre Dame“-Medley. Tenor Jakob Stenberg plauderte stellvertretend für die vier Sänger aus dem Nähkästchen.

Privat wurde es bei Jazzation. Das gemischte Quintett empfing das Publikum via Live-Stream im heimischen Wohnzimmer mit rotem Sofa in Ungarn. Schön und locker groovend sangen sie live: Jazz-Standards wie „Beautiful Love“, eine irische Ballade und Musik von ungarischen Komponisten. Zwischendurch erzählen sie von ihrer Jazz-Vorliebe und ihrer Faszination von alter, internationaler Volksmusik.

Sehnsucht nach Publikum sitzt tief

Live sangen auch Voces8 – im Stream aus London: Ganz fantastisch erklangen Madrigale, ein Nat King Cole-Song und „Underneath The Stars“ von Kate Rusby. Im Interview erzählten sie informativ über ihre Arbeit. Schöne Songs und informative Interviews auch von Viva Voce und Anders.

Besonders waren die Ausführungen von Basta, von Tenor William Wahl (aus Köln) und Bass Arndt Schmöle (Hannover). Offen sprachen sie darüber, wie sie „das Dilemma“, also die Pandemie, den Lockdown und die Einschränkungen erlebten und erleben: mit Auto-Konzerten, Gigs vor wenig Publikum, Auftritts-Stop und der Traurigkeit, derzeit nicht vor Publikum singen zu können.

Zwischen Mono- und Polyphonie

Ex-King’s-Singer Gabriel Crouch aus Princeton in den USA sprach faszinierend darüber, wie Alte Musik gefunden und restauriert wird. Er tat das am Beispiel des Madrigal „Tis now dead nights“ von Thomas Ford, einem musikalisches Meisterwerk über den Tod von Henry, Prince of Wales, im Jahr 1612. Mit Musik-Einspielungen und Bildern alter Noten.

Auch das Trio Mediaeval hat sich Alter Musik verschrieben. Unkompliziert erzählten die drei Sängerinnen über ihre Arbeit an den alten Stücken, über diese an Religion gebundene Musik, über Mono- und Polyphonie. Dazu zeigten sie kurze Konzertausschnitte und Kooperations-Projekte. Herrliche, kontemplative und interessant-ungewöhnliche Musik, mit wundervollen Stimmen.

Ein Format für die Zukunft

Den schönen Festival-Marathon hatte Cericius mit einer lockeren Gesprächsrunde begonnen, mit Gesa Schönermark (Stiftung Niedersachsen), Matthias Herter (Meravis) und Sebastian Schröder (Maybebop). Schröder kritisierte die prekäre Situation der Kulturschaffenden. Herter und Schönermark versprachen weiterhin, die Kultur zu unterstützen. Dabei berichtete Schönermark, dass in ihrem Ressort der Stiftung Niedersachsen auch im Ausfalljahr 2020 bis dato die Projektunterstützung konstant blieb. So seien auch umgehend Gelder bereitgestellt worden, um entstandene Ausfallkosten abzufangen.

Dieses „Meet up“-Projekt war gelungenes Format. Gut vorstellbar auch für die Zukunft – neben den Live-Konzerten, Workshops, Meisterklassen. Dann sicher in veränderter Form und eingebunden in das Festival. Oder als Event zwischen den Festivals?

Die 20. Internationale A-cappella-Woche Hannover findet statt vom 23. April bis 1. Mai 2022. Dann hoffentlich wieder richtig live.

Von Christian Seibt