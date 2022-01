Hannover

„Im Chor zu singen, ist für mich Gemeinschaft, schwingende, klingende Energie.“ Das sagte Ana-Josefina Nickele, und geschrieben steht‘s im neuen Buch „Wenn sich die Welt auftut“, das jetzt zum 70. Geburtstag des Mädchenchors Hannover erschienen ist. Bei einer Pressekonferenz kamen zudem weitere Aktivitäten im Jubiläumsjahr zur Sprache.

Wenn der Vorstandsvorsitzende Paul Weigold den Chor dabei als „gattungsstiftend“ bezeichnete, ist das durchaus zutreffend: Während Knabenchöre wie die Thomaner oft auf eine lange Tradition zurückblicken können, hat die Gründung des Mädchenchors Hannover durch Ludwig Rutt im Jahr 1952 tatsächlich ganz neue Anstöße gegeben.

Vielseitiges Repertoire

Nicht zuletzt in Sachen Repertoire: Aus gutem Grund haben bedeutende Komponisten wie Arvo Pärt, Manfred Trojahn oder Peter Eötvös Stücke für dieses Ensemble geschrieben. Der Buchtitel ist übrigens identisch mit demjenigen eines Werks von Einojuhani Rautavaara und schön vieldeutig: Die Welt kann sich ja für junge Menschen in vielerlei Hinsicht auftun.

Wenn sie denn nachhaltig gefördert werden, wie das Ludwig Rutt, die langjährige Chorleiterin Gudrun Schröfel und deren Nachfolger Andreas Felber getan haben beziehungsweise tun. Auch durch die Pandemie hat sich hier niemand unterkriegen lassen – notfalls probte man eben übers Internet.

Erleichterung nach dem Lockdown

Felber ist die Erleichterung über die veränderte Situation deutlich anzumerken: „Das erste Konzert nach dem zweiten Lockdown – das war schon ein ganz besonderes Gefühl.“

In der Folge ist dementsprechend von „Nachholbedarf“ die Rede, und der wird nun reichlich gedeckt. Schon am kommenden Sonntag gibt der Mädchenchor das traditionelle Neujahrskonzert im Opernhaus, und einmal mehr geht‘s nicht ohne Uraufführungen ab, in diesem Fall märchenhafte: Es erklingen die Kompositionen „Sterntaler” von Jan Müller-Wieland und „Nachtigall” von Pier Damiano Peretti.

Konzert in der Elbphilharmonie

Bei den „KunstFestSpielen Herrenhausen“ sind die Mädchen im Mai zusammen mit dem Ensemble Modern und fünf weiteren Chören im Kuppelsaal bei der Uraufführung von Mark Andres „rwḥ“ mit von der Partie – eine zweite Vorstellung soll in der Hamburger Elphi stattfinden. Am 3. Juli ist das große Festkonzert angesagt, im September ein szenisches Konzert mit „Didos Geheimnis“ von Andreas N. Tarkmann.

Zwischendurch kann und sollte man immer wieder in dem neuen Buch blättern, das vielfältige Schlaglichter auf Geschichte, Schaffen und Struktur des Chors wirft. Geschrieben hat es mit der Musikwissenschaftlerin Ulrike Brenning eine ausgewiesene Kennerin der Materie. Sie ist in Hamburg aufgewachsen, wäre aber nach eigener Aussage lieber schon damals Hannoveranerin gewesen: „Ich hätte bestimmt im Mädchenchor gesungen.“ Das hat nun stellvertretend die Patentochter übernommen: Anna Mengel kommt ebenfalls in dem Buch zu Wort.

Ulrike Brenning, „Wenn sich die Welt auftut“ (160 Seiten, Zu Klampen, 25 Euro.

Von Jörg Worat