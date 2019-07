Hannover

Klavierkabarettist Michael Krebs hatte zum Schluss „Route 66“ zur Hannover-Hymne umgedichtet („Unterwegs – in der Stadt mit Keks“), der britische Jongleur Mat Ricardo würde angesichts des Brexit-Unsinns am liebsten unter seiner Bühne einziehen. Und Impro-Comedian Sascha Korf formulierte lauthals, das es jetzt vorbei ist: das Kleine Fest im Großen Garten 2019.

Es war ein Fest der Extreme: Der Termin am 20. Juli hatte wegen starker Gewitter und Regenfälle abgesagt werden müssen. Am 25. Juli gab mit 38 Grad einen Hitzerekord.

„Wir hatten im Prinzip drei Jahreszeiten“, sagt Kleines-Fest-Organisator Harald Böhlmann: in der ersten Woche fast Winter, in der zweiten Frühling, in der dritten Hochsommer.“ 63.000 Menschen kamen zu dem Kleinkunstfestival.

Ansonsten alles eitel Sonnenschein: „Ich habe noch nie so viele ausgesprochen positive Rückmeldungen aus dem Publikum gehabt wie dieses Jahr“, so Böhlmann. Besonders freue ihn, dass auch zwei Besonderheiten im Programm – das politische Kabarett Fatih Çevikkollu und die melancholische Artistik der Compagnie Une de Plus – gut angekommen seien.

Entsprechend positiv schaut er auf die nächste Saison, denn: „Nach dem Fest ist vor dem Fest.“

Das Kleine Fest 2020 findet voraussichtlich zwischen dem 6. und 26. Juli stattfinden; der Kartenvorverkauf läuft vom 1. bis 31. März. Mehr Informationen finden Sie hier.

Von Stefan Gohlisch