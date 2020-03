3800 Fans lachen mit Atze Schröder in der Swiss Life Hall

Hannover

„Den reinen Atze“ ohne Politik haben sich die meisten gewünscht, und sie kriegen die volle Breitseite des gepflegten Ruhrgebiets-Prolltums, wie ungefiltert aus der Pilsettenrunde vom Buden-Stehtisch überm Ruhrschnellweg in Essen-Kray.

Wer ist überhaupt hier? „Alle von der Omma bis zur Enkelin“, sagt Atze. „Ich kenne eure Mütter“, gibt er den Jüngeren mit, beim Stimmungstest der Frauen gegen die Männer sollen die Mädels und die „MILFs“ gemeinsam kreischen. „Am Weltfrauentag“, sagt er immer wieder und sinniert laut über Fernsehwerbung. Shampoo wird als Lebenselixier für die Haare verkauft, stecke aber voller Mikroplastik. „Wenn wir sterben, sind wir Sondermüll“. Was drauf steht, muss nicht unbedingt drin sein, „ich weiß das, ich habe fünf Jahre Werbung für Bruzzler gemacht und ess‘ so’n Scheiß nicht“.

Dass Vatti abends will und Mutti nicht

Wenn es um die Mann-Frau-Beziehung geht und dass Vatti abends will und Mutti nicht, dann bedient sich Atzes Humor in den Fünfzigern – da helfen auch keine Zwischendurch-Sprüche über Andreas Gabalier, der „ein Frauenbild wie Ayatollah Khomeini“ hat. Als Schröder erzählt, wie er im Essener Bürgeramt einen Fahrstuhl vollfurzt und später anreißt, dass man als Comedian nicht mehr alles sagen dürfe, ist die Comedy-Dreifaltigkeit komplett.

Statt lange beleidigt zu sein, hat Atze aber den Blick geschärft: Helikoptereltern vor der Kita sehen mit ihren SUVs aus „wie ein Blauhelmeinsatz im Nordirak“. RTL-Dauerbrenner vom Wendler bis zum Bachelor bespricht er halbironisch – sowas darf man gucken, es gehört aber anschließend gebasht. Udo Lindenberg parodiert er als fünfzigster Comedian seit 1973, macht die Merkel-Raute – der Abend sahnt seine verdienten Lacher eher in den kleinen Momenten ab, in denen der Komiker die Welt mit dem Atze-Blick abscannt und zwischen „Mittvierzigerinnen in Cartier-Liga“ und den Kevins dieser Nation in unwiederholbaren Vokabeln seine durchgängig dusselige Macho-Attitüde entlarvt.

Sentimental-Gegeige am Bühnenrand

Ein Vierteljahrhundert steht diese Kunstfigur mit dieser Tour auf der Bühne, zwischen privatem Ich und Bühnen-Atze zieht der Komiker seit jeher eine bemerkenswert undurchlässige Trennlinie. Auch heute ist er bemüht, den Atze Schröder, der in einer Talkshow bei der Holocaustüberlebenden Eva Szepesi für die Kriegsverbrechen seines Vaters um Entschuldigung bittet, backstage zu lassen. Nur am Ende lässt der „reine Atze“ die Fans für eine Sekunde hinter den Vorhang schauen: Da setzt er sich unter Sentimental-Gegeige an den Bühnenrand und bedankt sich, in Zeiten des Hasses, für „25 Jahre gemeinsames Lachen. Ich bleibe euer Freund.“ Mit einer Zugabengeschichte von der Weihnachtsfeier der Essener Stadtsparkasse, wo Schröder eine „Edelmilf“ aufgabelt, belohnt er seine Fans.

